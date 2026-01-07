Olimpia se adueña del top: Los equipos más ganadores de ligas en Centroamérica

Movimiento en la cima tras el final del torneo en Honduras. Así queda el top 10 de los equipos más ganadores de ligas en Centroamérica.
10. Alianza FC (El Salvador) – 19 títulos de liga.
9. C.D. FAS (El Salvador) – 19 títulos de liga.
8. Real Estelí FC (Nicaragua) – 21 títulos de liga.
7. C.S. Herediano (Costa Rica) – 30 títulos de liga.
6. Liga Deportiva Alajuelense (Costa Rica) – 30 títulos de liga.
5. C.S.D. Municipal (Guatemala) – 32 títulos de liga.
4. Comunicaciones FC (Guatemala) – 32 títulos de liga.
3. Diriangén FC (Nicaragua) – 33 títulos de liga.
2. Deportivo Saprissa (Costa Rica) – 40 títulos de liga.
1. Club Deportivo Olimpia (Honduras) – 40 títulos de liga.