Olimpia se adueña del top: Los equipos más ganadores de ligas en Centroamérica

Los leones vencieron a Marathón en la final del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras y alcanzaron su copa número 40

  • Actualizado: 07 de enero de 2026 a las 22:16
Movimiento en la cima tras el final del torneo en Honduras. Así queda el top 10 de los equipos más ganadores de ligas en Centroamérica.

Fotos: Cortesía.
10. Alianza FC (El Salvador) – 19 títulos de liga.
9. C.D. FAS (El Salvador) – 19 títulos de liga.
8. Real Estelí FC (Nicaragua) – 21 títulos de liga.
7. C.S. Herediano (Costa Rica) – 30 títulos de liga.
6. Liga Deportiva Alajuelense (Costa Rica) – 30 títulos de liga.
5. C.S.D. Municipal (Guatemala) – 32 títulos de liga.
4. Comunicaciones FC (Guatemala) – 32 títulos de liga.
3. Diriangén FC (Nicaragua) – 33 títulos de liga.
2. Deportivo Saprissa (Costa Rica) – 40 títulos de liga.
1. Club Deportivo Olimpia (Honduras) – 40 títulos de liga.
