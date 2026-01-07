Condiciones secas y temperaturas frescas para este jueves 8 de enero en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones secas prevalecerán en la mayor parte del territorio hondureño este jueves 8 de enero de 2026, con lluvias débiles y aisladas concentradas principalmente en la región oriental del país.

El pronóstico indica que el transporte de humedad desde el mar Caribe, impulsado por el viento acelerado del este, será el principal factor para la presencia de esas precipitaciones puntuales en el oriente.

“Prevaleciendo condiciones secas en la mayor parte del país, el transporte de humedad desde el mar Caribe por el viento acelerado del este va a producir algunas lluvias débiles y aisladas, principalmente en la región oriental”, explicó Jairo García, pronosticador de turno de Cenaos.

De acuerdo con el reporte, durante la madrugada se registrarán temperaturas frescas en varias zonas del país, mientras que en horas de la tarde se espera un leve incremento térmico.

“También se esperan temperaturas frescas en la madrugada y un leve incremento de las temperaturas en horas de la tarde”, detalló García.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En cuanto a las condiciones marítimas, la altura del oleaje se mantendrá moderada tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca.

“En cuanto a la altura del oleaje, estaría de uno a tres pies en el litoral Caribe y de uno a tres pies en el Golfo de Fonseca”, señaló el pronosticador de Cenaos.