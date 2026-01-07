Condiciones secas y temperaturas frescas para este jueves 8 de enero en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones secas prevalecerán en la mayor parte del territorio hondureño este jueves 8 de enero de 2026, con lluvias débiles y aisladas concentradas principalmente en la región oriental del país.
El pronóstico indica que el transporte de humedad desde el mar Caribe, impulsado por el viento acelerado del este, será el principal factor para la presencia de esas precipitaciones puntuales en el oriente.
“Prevaleciendo condiciones secas en la mayor parte del país, el transporte de humedad desde el mar Caribe por el viento acelerado del este va a producir algunas lluvias débiles y aisladas, principalmente en la región oriental”, explicó Jairo García, pronosticador de turno de Cenaos.
De acuerdo con el reporte, durante la madrugada se registrarán temperaturas frescas en varias zonas del país, mientras que en horas de la tarde se espera un leve incremento térmico.
“También se esperan temperaturas frescas en la madrugada y un leve incremento de las temperaturas en horas de la tarde”, detalló García.
En cuanto a las condiciones marítimas, la altura del oleaje se mantendrá moderada tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca.
“En cuanto a la altura del oleaje, estaría de uno a tres pies en el litoral Caribe y de uno a tres pies en el Golfo de Fonseca”, señaló el pronosticador de Cenaos.
Temperaturas
Para la capital, Tegucigalpa, se prevé una temperatura máxima de 28 C° y una mínima de 15 C°, mientras que en la región central el termómetro alcanzará hasta 31 C° y descenderá a 14 C°.
En la región insular se espera una máxima de 28 C° y una mínima de 22 C°, y en la zona norte las temperaturas oscilarán entre los 32 C° de máxima y 19 C° de mínima.
La región oriental registrará una temperatura máxima de 30 C° y una mínima de 20 C°, mientras que en el sur se pronostica una máxima de entre 30 y 36 C° y una mínima de 21 C°. En la región occidental, las temperaturas alcanzarán los 31 C° como máximo y descenderán hasta 10 C° como mínimo.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).