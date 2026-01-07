Llanto y tristeza se adueñó de Marathón tras perder la final vs Olimpia: jugador se quebrantó

Rostros de tristeza y desdén reinaron en el plantel de Marathón tras perder la final de Liga Nacional ante Olimpia con global de 3-2. Estas fueron las imágenes captadas por el lente de EL HERALDO
El portero panameño César Samudio tuvo que ser animado por el DT Pablo Lavallén y varios jugadores, se quedó llorando en el arco tras el pitazo final.
Samudio se vio afectado y no ocultó sus lágrimas por perder el título en una serie que estuvo bastante apretada.
Nicolás Messiniti fue otro jugador que se vio afectado y apenas terminó el juego lloró a más no poder, imágenes que fueron captadas en TV.
Así fue captado Messiniti en la transmisión de TVC, notablemente afectado por caer en la final. El delantero argentino marcó un total de 18 goles.
“Pajarito” Aguilera, lateral izquierdo, estuvo cabizbajo al momento que Olimpia celebraba su título 40 de Liga Nacional.
El panameño Javier Rivera se quebrantó y fue de los más afectados en el conjunto verdolaga cuando Saíd Martínez pitó el final.
El canalero fue un bastión importante en el equipo verde y lamentó la pérdida del título, de los mejores futbolistas en Marathón.
Javier Rivera tuvo que ser animado por Pablo Lavallén, quien mantuvo la calma al finalizar el encuentro en el Estadio Nacional.
Rubilio Castillo y otros jugadores fueron a saludar y pedir disculpas a los aficionados de Marathón que estuvieron en el Nacional.