Llanto y tristeza se adueñó de Marathón tras perder la final vs Olimpia: jugador se quebrantó

El plantel de Marathón, en su mayoría, se vieron sumamente afectados por perder el título ante Olimpia

  • Actualizado: 07 de enero de 2026 a las 21:22
Llanto y tristeza se adueñó de Marathón tras perder la final vs Olimpia: jugador se quebrantó
1 de 10

Rostros de tristeza y desdén reinaron en el plantel de Marathón tras perder la final de Liga Nacional ante Olimpia con global de 3-2. Estas fueron las imágenes captadas por el lente de EL HERALDO

Fotos: David Romero/Marvin Salgado/Mauricio Ayala - El Heraldo
Llanto y tristeza se adueñó de Marathón tras perder la final vs Olimpia: jugador se quebrantó
2 de 10

El portero panameño César Samudio tuvo que ser animado por el DT Pablo Lavallén y varios jugadores, se quedó llorando en el arco tras el pitazo final.

Fotos: David Romero/Marvin Salgado/Mauricio Ayala - El Heraldo
Llanto y tristeza se adueñó de Marathón tras perder la final vs Olimpia: jugador se quebrantó
3 de 10

Samudio se vio afectado y no ocultó sus lágrimas por perder el título en una serie que estuvo bastante apretada.

Fotos: David Romero/Marvin Salgado/Mauricio Ayala - El Heraldo
Llanto y tristeza se adueñó de Marathón tras perder la final vs Olimpia: jugador se quebrantó
4 de 10

Nicolás Messiniti fue otro jugador que se vio afectado y apenas terminó el juego lloró a más no poder, imágenes que fueron captadas en TV.

Fotos: David Romero/Marvin Salgado/Mauricio Ayala - El Heraldo
Llanto y tristeza se adueñó de Marathón tras perder la final vs Olimpia: jugador se quebrantó
5 de 10

Así fue captado Messiniti en la transmisión de TVC, notablemente afectado por caer en la final. El delantero argentino marcó un total de 18 goles.

Foto: Captura de pantalla
Llanto y tristeza se adueñó de Marathón tras perder la final vs Olimpia: jugador se quebrantó
6 de 10

“Pajarito” Aguilera, lateral izquierdo, estuvo cabizbajo al momento que Olimpia celebraba su título 40 de Liga Nacional.

Fotos: David Romero/Marvin Salgado/Mauricio Ayala - El Heraldo
Llanto y tristeza se adueñó de Marathón tras perder la final vs Olimpia: jugador se quebrantó
7 de 10

El panameño Javier Rivera se quebrantó y fue de los más afectados en el conjunto verdolaga cuando Saíd Martínez pitó el final.

Fotos: David Romero/Marvin Salgado/Mauricio Ayala - El Heraldo
Llanto y tristeza se adueñó de Marathón tras perder la final vs Olimpia: jugador se quebrantó
8 de 10

El canalero fue un bastión importante en el equipo verde y lamentó la pérdida del título, de los mejores futbolistas en Marathón.

Fotos: David Romero/Marvin Salgado/Mauricio Ayala - El Heraldo
Llanto y tristeza se adueñó de Marathón tras perder la final vs Olimpia: jugador se quebrantó
9 de 10

Javier Rivera tuvo que ser animado por Pablo Lavallén, quien mantuvo la calma al finalizar el encuentro en el Estadio Nacional.

Fotos: David Romero/Marvin Salgado/Mauricio Ayala - El Heraldo
Llanto y tristeza se adueñó de Marathón tras perder la final vs Olimpia: jugador se quebrantó
10 de 10

Rubilio Castillo y otros jugadores fueron a saludar y pedir disculpas a los aficionados de Marathón que estuvieron en el Nacional.

Fotos: David Romero/Marvin Salgado/Mauricio Ayala - El Heraldo
