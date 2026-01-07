Agentes de ICE negaron atención médica a mujer tiroteada en Minneapolis

Minneapolis, Estados Unidos.- Imágenes de los agentes de ICE negando que un doctor revisara a la mujer que habían tiroteado segundos antes se viralizaron en redes sociales. En el video se escucha a las personas reclamando a los agentes por negar la atención médica a la mujer. "Puedo ir a chequear su pulso, soy un médico", exclamaba un hombre frente a los agentes que portaban sus armas y evitaban que cualquier persona se acercara al vehículo que impactó contra un poste de luz.

"Hazte para atrás (...) no me importa", decía el agente en un tono agresivo. "Denos un segundo, tenemos nuestros propios médicos", afirmó. De inmediato, vecinos de la mujer exclamaron "¿dónde están?" (los médicos), mientras uno de los uniformados le pedía que se "relajaran". "¿Cómo me voy a relajar si acaban de matar a mi vecina? Mataron a mi vecina. ¿Cómo te levantas a diario al trabajo? ¿Cómo diablos haces esto todos los días?", exclamaba una mujer al ver el cuerpo de su vecina dentro del vehículo.

Defensa propia