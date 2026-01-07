  1. Inicio
Agentes de ICE negaron atención médica a mujer tiroteada en Minneapolis

En las imágenes se escucha a los vecinos de la víctima gritarle a los agentes de ICE por no brindarle atención médica ni permitir chequear sus signos vitales

  • Actualizado: 07 de enero de 2026 a las 21:13
El agente de ICE le pedía a los vecinos de la víctima se que "relajaran".

Foto: Captura de pantalla

Minneapolis, Estados Unidos.- Imágenes de los agentes de ICE negando que un doctor revisara a la mujer que habían tiroteado segundos antes se viralizaron en redes sociales.

En el video se escucha a las personas reclamando a los agentes por negar la atención médica a la mujer.

"Puedo ir a chequear su pulso, soy un médico", exclamaba un hombre frente a los agentes que portaban sus armas y evitaban que cualquier persona se acercara al vehículo que impactó contra un poste de luz.

Momento en que agente de ICE dispara contra una mujer en Minneapolis

"Hazte para atrás (...) no me importa", decía el agente en un tono agresivo. "Denos un segundo, tenemos nuestros propios médicos", afirmó.

De inmediato, vecinos de la mujer exclamaron "¿dónde están?" (los médicos), mientras uno de los uniformados le pedía que se "relajaran".

"¿Cómo me voy a relajar si acaban de matar a mi vecina? Mataron a mi vecina. ¿Cómo te levantas a diario al trabajo? ¿Cómo diablos haces esto todos los días?", exclamaba una mujer al ver el cuerpo de su vecina dentro del vehículo.

Defensa propia

El gobierno de Estados Unidos aseguró que ICE disparó contra la mujer por haber "acosado" a los agentes durante el operativo contra los migrantes.

Kristie Noem aseguró que el agente que disparó fue llevado a un hospital a recibir atención médica, pero que ya fue dado de alta.

Además, defendió el uso de la fuerza letal por parte del agente y aseguró que ICE les permite disparar en casos donde alguien amenace su seguridad.

Por su parte, Donald Trump, acusó a la víctima de resistirse al operativo y asoció el incidente como responsabilidad de la "izquierda radical".

