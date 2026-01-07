Momento en que agente de ICE dispara contra una mujer en Minneapolis

Minneapolis, Estados Unidos.- El video del momento en que un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) disparó contra una mujer durante un operativo en Minneapolis se viralizó en las redes sociales. Las imágenes muestran el momento en que los agentes se bajan de un vehículo y se acercan al auto que conducían la mujer. Al fondo las personas les gritaban que se fueran del vecindario. La conductora al ver que los agentes se acercan a su ventana para abrir la puerta del auto a la fuerza, ella intenta irse del lugar.

Sin embargo, en su intento de irse, un agente de ICE dispara tres veces hacia la parte frontal del carro. El auto sigue unos cuantos metros más y se estrella contra un poste.

El caso ha ocasionado conmoción en la comunidad e incluso el gobernador de la ciudad, Jacob Frey, acusó a ICE de "estar matando gente", por lo que les pidió que se fueran de la ciudad. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Mientras tanto, la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, acusó a la víctima de cometer "un acto de terrorismo doméstico" y que las acciones del agente de ICE fueron en defensa propia. Por su parte, el presidente Donald Trump dijo en sus redes sociales: "La conductora se comportó de manera caótica, resistiéndose a la autoridad antes de atropellar brutalmente a un agente de ICE".