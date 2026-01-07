Momento en que agente de ICE dispara contra una mujer en Minneapolis

Minneapolis, Estados Unidos.- El video del momento en que un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) disparó contra una mujer durante un operativo en Minneapolis se viralizó en las redes sociales.
Las imágenes muestran el momento en que los agentes se bajan de un vehículo y se acercan al auto que conducían la mujer. Al fondo las personas les gritaban que se fueran del vecindario.
La conductora al ver que los agentes se acercan a su ventana para abrir la puerta del auto a la fuerza, ella intenta irse del lugar.
Sin embargo, en su intento de irse, un agente de ICE dispara tres veces hacia la parte frontal del carro. El auto sigue unos cuantos metros más y se estrella contra un poste.
El caso ha ocasionado conmoción en la comunidad e incluso el gobernador de la ciudad, Jacob Frey, acusó a ICE de "estar matando gente", por lo que les pidió que se fueran de la ciudad.
Mientras tanto, la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, acusó a la víctima de cometer "un acto de terrorismo doméstico" y que las acciones del agente de ICE fueron en defensa propia.
Por su parte, el presidente Donald Trump dijo en sus redes sociales: "La conductora se comportó de manera caótica, resistiéndose a la autoridad antes de atropellar brutalmente a un agente de ICE".
El mandatario agregó que "estos incidentes ocurren porque la izquierda radical amenaza y ataca a diario a nuestros agentes del orden y a los oficiales del ICE".
El tiroteo se produjo durante una redada del ICE en Minneapolis, capital del estado, al que el DHS ha desplazado hasta 2.000 agentes bajo la excusa de ayudar a la aplicación de la ley y el control migratorio.
La Administración Trump ha lanzado una ofensiva contra la inmigración irregular en Minnesota después de que saliera a la luz un fraude masivo en programas de bienestar social, con muchos casos de malversación centrados en guarderías de ciudadanos pertenecientes a la comunidad somalí de Minnesota.