Alcalde de Minneapolis acusa a ICE de "matar gente" tras disparar a una mujer blanca

Minnesota, Estados Unidos.-El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, acusó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de "estar matando gente" tras el tiroteo en el que una mujer -identificada como una ciudadana estadounidense blanca- murió durante una redada en Minnesota, y exigió a los agentes que "se vayan al carajo" ("get the fuck out").

"No están aquí para causar seguridad en esta ciudad. Lo que están haciendo no es dar seguridad a Estados Unidos. Lo que están haciendo es causar caos y desconfianza. Están separando a familias, están sembrando caos en nuestras ciudades y, en este caso, están literalmente matando gente", denunció en una rueda de prensa.

El alcalde, del Partido Demócrata, tachó de "mierda" y "basura" el argumento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) de que los agentes dispararon a la mujer de 37 años como un acto de defensa propia durante una protesta contra las crecientes redadas migratorias en Minnesota.

La mujer abatida era blanca, de mediana edad y no era objetivo de ningún operativo, apuntó el jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O'Hara en la conferencia, mientras que la senadora de Minnesota Tina Smith señaló en sus redes sociales que, "aparentemente", la víctima era una "ciudadana estadounidense".