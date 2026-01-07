"Infierno en la Tierra": así describen la cárcel donde está recluido Nicolás Maduro

El presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, se encuentran recluidos en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, Nueva York, una prisión federal donde afrontan cargos relacionados con narcotráfico y otros delitos tras su captura por fuerzas estadounidenses.
El arresto se produjo tras un ataque de Estados Unidos en Venezuela durante la madrugada del sábado 3 de enero, que dejó un saldo de 80 personas muertas, según reportó The New York Times.
Actualmente, la pareja se encuentra en el Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés) de Brooklyn, considerado uno de los penales federales más notorios del país. El analista Elie Honig calificó la instalación como un "infierno en la Tierra" en CNN.
Entre otros reclusos destacados en el MDC se encuentran Sean "Diddy" Combs, Ghislaine Maxwell, (ex social y pareja de Jeffrey Epstein), R. Kelly, Joaquín 'El Chapo' Guzmán, Sam Bankman-Fried y el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández.
La prisión alberga aproximadamente a 1,300 reclusos federales y es la única correcional federal de Nueva York.
La instalación es conocida por sus condiciones adversas, que incluyen mala higiene, cortes frecuentes de energía y pérdida de calefacción durante el invierno.
Jueces federales la han calificado de "condiciones inhumanas", según el juez Gary R. Brown.
El lunes 5 de enero, Maduro y Flores comparecieron ante el tribunal federal de Manhattan, donde se declararon no culpables de los cargos que se les imputan.
“Soy inocente. No soy culpable de nada de lo que se menciona aquí”, y luego reiteró: “Soy inocente. Soy un hombre decente. Soy presidente”, declaró Maduro.
El juez dejó constancia del inicio formal del proceso y fijó la próxima audiencia para el 17 de marzo.