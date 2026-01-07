Minnesota declara emergencia y alista Guardia Nacional tras la muerte de una mujer por ICE

Minnesota, Estados Unidos.-El gobernador de Minnesota, Tim Walz, declaró una emergencia y pidió a su Guardia Nacional prepararse tras la muerte este miércoles de una mujer abatida por disparos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de Estados Unidos, lo que ha elevado las protestas.

Walz anunció las medidas para "estar listos" para afrontar "la agitación civil" al recordar el verano de 2020, cuando en plena pandemia hubo protestas masivas contra la brutalidad policíaca tras la muerte a manos de la policía del afroamericano George Floyd en Minneapolis, misma ciudad en la que ICE mató ahora a la mujer, identificada como una estadounidense blanca, de 37 años.

"Hemos activado el Centro de Operaciones de Emergencia Estatal, el liderazgo de la patrulla estatal de la Guardia Nacional está conectada con el Departamento de Policía de Minneapolis", expresó el funcionario, del Partido Demócrata, en una rueda de prensa.

Minnesota declara emergencia y alista Guardia Nacionalpor "agresivamente atropellar a un oficial de ICE" que disparó "en defensa propia".

Pero el gobernador calificó el hecho de "innecesario" y "prevenible", al señalar que el estado afronta una "situación caótica causada por el mayor despliegue en la historia estadounidense de agentes federales sin comunicación con los locales".