Noem afirma que mujer tiroteada en Minneapolis había "acosado" a los agentes de ICE

Minneapolis, Estados Unidos.- La secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristie Noem, defendió este miércoles al agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que disparó contra una mujer de 37 años en Minneapolis, y aseguró que la víctima había "acosado" a los agentes antes del tiroteo que terminó con su muerte.

Durante una conferencia de prensa, Noem dijo que la mujer que falleció en el operativo había "acosado" a los agentes con sus acciones al volante cuando estos intentaban detenerla.

Noem agregó que el agente que le disparó, provocando su muerte, fue trasladado a un hospital local donde fue atendido y posteriormente fue dado de alta. Además, el mismo integrante de ICE se había visto implicado en un incidente donde un automóvil lo arrolló en junio de 2025.