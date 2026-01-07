Maribel Espinoza acusa a Redondo de querer “suplantar” al CNE y generar caos para dejar a Mel en el poder

Tegucigalpa, Honduras.- La diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza, se pronunció luego de que Luis Redondo convocara a los 128 diputados al hemiciclo con el objetivo de someter a votación si el Congreso Nacional debe escrutar el total de las actas electorales. A través de un extenso pronunciamiento en la red social X, Espinoza advirtió que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, busca suplantar las facultades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y abrir la puerta a acciones judiciales contra las autoridades electorales. La parlamentaria centró su denuncia en la intención de Redondo de llevar al pleno del Congreso la discusión de un informe sobre las elecciones generales, recriminando que sería una maniobra para despojar al CNE de sus atribuciones legales.

"Porque ahora Redondo quiere que el CN suplante las facultades del CNE para discutir un informe, también ilegal, sobre las elecciones para disfrazadamente darle alas al fiscal general Johel Zelaya" para que actúe ilegalmente contra Cossette López y Ana Paola Hall y así "provocar el caos que ocupa Mel (Manuel Zelaya Rosales) para quedarse en el poder", escribió Espinoza en su publicación. En su mensaje, dirigido "al pueblo, a mis compañeros diputados y a las Fuerzas Armadas", la diputada cuestionó duramente a Redondo y a quienes integran la "apócrifa comisión permanente", a la que acusó de actuar fuera del marco constitucional y de seguir "las locuras golpistas" del expresidente Manuel Zelaya. Espinoza aseguró que ha llegado el momento de ejecutar las resoluciones adoptadas por el pleno del Congreso Nacional el pasado 19 de diciembre, con el objetivo de "proteger la democracia constitucional en Honduras". La diputada hizo un llamado a no seguir permitiendo "un quebrantamiento de la Constitución".