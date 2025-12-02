Catastrófica derrota hunde a Libre y debilita su peso político

Por otro lado, Barrientos explicó que el nuevo gobernante, sea Salvador Nasralla, del Partido Liberal, o el nacionalista Nasry Asfura tendrán como desafío retomar puntos importantes que constituyeron fracaso por el gobierno de Libre como ser la<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/elecciones-honduras-2025-rixi-moncada-evade-responder-traer-cicih-partido-libre-NL27798252" target="_blank"> traída de la CICIH</a><i> </i>o comisión antimafia, para efectos de la lucha contra la corrupción.El otro tema es la aprobación de una<b> ley tributaria</b>, pero que no sea con los componentes que tiene el proyecto de Libre, sino que deben reordenarse las exoneraciones fiscales, pero de una manera equitativa. “No en la forma grotesca como Libre pretendía aprobarla”, recalcó Barrientos.Igualmente, el nuevo gobernante tendrá que reducir el gobierno, porque en los últimos años se crearon una serie de instituciones que no sirven para nada o solo están ahí para crear corrupción, por ejemplo: Sedesol, la Secretaría de Transparencia y la Secretaría de Derechos Humanos.“Para prevenir lo que pasó con el tema de las Fuerzas Armadas, me parece que ese artículo 272 hay que reformarlo o hay que derogarlo, porque le da mucho poder a los militares, igualmente hay que regular en la Ley Electoral sobre lo ¿qué pasa cuando un concejal no quiere ir a las reuniones”, puntualizó Barrientos.