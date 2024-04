$!Laura Suazo: Trabajamos con Desarrollo Económico en el problema del camarón

¿Cómo ve la problemática del camarón? Algunos productores creen que a usted no le ha importado

En todos los rubros hay factores que impulsan el rubro, pero hay otros que lo limitan, algunos son locales, como por ejemplo, necesitamos más inversión en agricultura y estamos trabajando por ello. Pero hay otros que son externos como el mismo cambio climático y otros que son comerciales, en el caso de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, nuestro rol principal es asegurar que haya producción en el país de todo. Pero también es parte de nuestro trabajo que cada producto que se vaya a exportar cuente con nuestra garantía, que es la de sanidad e inocuidad.

¿Por qué los productores dicen que usted les dijo que no pasaba nada si dejaban de producir?

Creo que ha sido un mal entendido, porque tengo técnicos que me apoyan, que han estado dándole seguimiento cercano (al tema del camarón), mi agenda es de 30 a 40 temas casi diario o cada dos días, yo no he tenido una reunión como la que usted dice y tampoco he expresado lo que está escrito en el diario, porque no es mi convicción como persona, no es parte de mi propia forma de ser y en segundo lugar, porque -el camarón- es un rubro tan importante, porque tengo colegas y amigos cercanos que están luchando día a día para producir y exportar.

¿Qué está haciendo en este caso por la baja producción de camarón?

Estoy trabajando de cerca con el secretario de Desarrollo Económico, ellos llevan toda la parte comercial, estamos acompañando aunque no es nuestra área, lo comercial, pero todo lo que ellos necesiten nosotros lo hacemos.

En el caso de cierre de mercado con México, ¿qué están haciendo?

Lamentamos esa situación en el estado de Sinaloa, esperamos que esto se resuelva pronto, entendemos que la fecha -para la audiencia-fue cambiada al 7 de mayo, en este caso la Senasa (Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria) le ha estado dando seguimiento cercano.