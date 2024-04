Arsa a EL HERALDO: “No pueden grabar ni tomar fotos de la entrevista”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Solo está autorizado para entrar usted, el fotógrafo tiene que esperar acá”. Esas fueron las palabras de bienvenida que brindó Jorge Calderón, relacionador público de la Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa), a la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus.

“¿Por qué?”, preguntó el periodista. El funcionario, un tanto nervioso, explicó que era la orden que le habían girado. A renglón seguido, Calderón se disculpó bajo el argumento que solo trasladaba la información de sus superiores.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus pactó una entrevista con la comisionada presidenta de la Arsa, Dorian Salinas, para el miércoles 24 de abril del 2024 a las 11:00 AM -ella quería reunirse un día antes a las 4:00 PM, hora en la que no había personal, pero no se aceptó- para hablar sobre las celebraciones con alcohol y cigarros en la institución y otras denuncias contra ella.

En teoría todo estaba listo, incluso minutos antes de llegar a las instalaciones de Arsa se confirmó la entrevista, pero al llegar a la institución todo cambió: el relacionador público explicó que le habían girado órdenes que solo entrara el periodista, pero no el fotógrafo.

A pesar del malestar y con la intención de arreglar la situación, el periodista ingresó a la Arsa. En el camino el relacionador público explicó cómo estaba funcionando la institución, pero en ningún momento habló de la entrevista.

Al llegar al segundo nivel se solicitó al periodista entrar a la oficina del secretario general, Samuel Aguilar, quien estaba acompañado por Karen López, subgerente de Talento Humano.

Se les solicitó que, por favor, hicieran pasar al fotógrafo y se preguntó por la comisionada presidenta de la Arsa, pero explicaron que ella tuvo que salir de emergencia instantes antes a Casa Presidencial.

En ese sentido, este equipo periodístico consultó si se podía tomar fotos, videos y grabaciones de la entrevista, pero respondieron: “No pueden grabar y tampoco tomar fotos de la entrevista”.

Pese a ello, el periodista expuso los temas a abordar con comisionada presidenta, así que se consultó si amboas funcionarios estaban en la disposición de responder las interrogantes, pero dijeron: “No, no podemos”.

Entonces, se les explicó que una entrevista sin la persona con la que se había pactado, sin grabación y fotos no tendría ningún valor informativo. Después, el equipo periodístico abandonó el lugar.

En menos de cinco minutos la conversación terminó con la invitación a que le dijeran a la comisionada presidenta que se podía pactar la entrevista para cualquier otro día.