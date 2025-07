Coronel acusado del homicidio de cinco manifestantes dirige el C-2 de las FF AA

Tegucigalpa, Honduras.- A pesar de que la Corte de Apelaciones en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción en marzo de este año ordenó que el coronel Víctor Alonzo Ponce Martínez sea enviado a prisión, por suponerlo responsable de cinco homicidios, violación del deber de los funcionarios y falsificación de documentos, las Fuerzas Armadas lo tienen como titular de la Dirección de Información Estratégica (C-2).

En febrero del 2024, el Ministerio Público acusó a Ponce Martínez como principal responsable de la muerte de Víctor Evelio Martínez Álvarez, Roger Alberto Vásquez Reyes, José David Ramos Lambert, Mauricio Yonathan Echeverría Hernández y Michael Yair Ponce Sauceda cuando, el 01 de diciembre de 2017, participaban en una manifestación post electoral en una de las calles de la colonia López Arellano, ubicada en Choloma, Cortés.

Según el expediente 0801-2024-132-CAPCC, este oficial habría dado la orden a los elementos de la Policía Militar que comandaba para que dispararan sobre los protestantes y luego al ver los muertos los militares alteraron la escena del crimen y posteriormente Ponce Martínez manipuló informes, a los policías militares y dio de baja a involucrados en el caso.

Tras la acusación, el juez de primera instancia emitió una sentencia con sobreseimiento provisional, por lo que la fiscalía apeló el caso. En marzo de 2025 la Corte de Apelaciones en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción confirmó el delito de falsificación de documentos públicos, reformó el delito de abuso de autoridad por violación del deber de los funcionarios, revocó el sobreseimiento provisional por el delito de homicidio y ordenó dictar auto de formal procesamiento y que al oficial se le imponga la medida de prisión preventiva.

“Por mayoría se revocan las medidas cautelares que venía gozando distintas a la prisión preventiva contenidas en el artículo 173 numerales 5, 6 y 7 del Código Procesal Penal y ordena al juez de instancia que proceda a emitir la medida cautelar de prisión preventiva al señor Víctor Alonzo Ponce Martínez”, dice la resolución judicial.

Aunque según esta sentencia judicial, el militar debería estar en una de las prisiones del país, EL HERALDO a través del coronel Edwin Roberto Lara Franco, director de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas, confirmó que Ponce Martínez, integrante de la promoción 27, desde el 2024 a la fecha se desempeña como el director del C-2. Por otro lado, Lara evitó referirse a la situación legal de su compañero.

De la misma forma se buscó conocer a través de relaciones públicas de la Fiscalía la situación legal del militar, pero no se obtuvo respuesta; no obstante relaciones públicas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) informó que la resolución de la Corte de Apelaciones no se ha notificado porque la defensa del oficial interpuso un Recurso de Amparo con Suspensión del Acto Reclamado el cual está pendiente de dictamen.