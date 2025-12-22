Olimpia anuncia la renovación del técnico Eduardo Espinel

Tegucigalpa, Honduras.- La noche de este 22 de diciembre el Club Olimpia Deportivo anunció la renovación del técnico uruguayo Eduardo Espinel. A falta del partido ante Real España por el cierre de la triangular, el conjunto merengue confirmó que Espinel seguirá siendo su entrenador hasta diciembre de 2026.

El 9 de noviembre, Espinel había interpuesto su renuncia tras la goleada 6-1 de Olimpia ante Génesis Policía Nacional.

Comunicado de Olimpia:

El Club Olimpia Deportivo informa a su afición, prensa deportiva y público en general que ha llegado a un acuerdo para la renovación de contrato por un año más al entrenador de nuestro primer equipo, don Eduardo Espinel Porley y su cuerpo técnico. Bajo su liderazgo, el Club Olimpia Deportivo alcanzó importantes logros deportivos, entre ellos la obtención del título número 39 de Liga Nacional, reafirmando su condición de equipo más laureado del país. Asimismo, en el torneo en curso, el club se mantuvo en la primera posición de la tabla y actualmente se encuentra a las puertas de clasificar a una nueva final, reflejo del trabajo, la disciplina y la competitividad del cuerpo técnico y del plantel.