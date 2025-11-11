Eduardo Espinel revela lo que vivió tras su renuncia y por qué decidió seguir en Olimpia

Tegucigalpa, Honduras.- Olimpia vivió más de 48 horas con plena incertidumbre sobre la continuidad del entrenador uruguayo Eduardo Espinel tras renunciar luego de la humillante derrota de 6-2 frente al Génesis PN en la jornada 19 de la Liga Nacional de Honduras. Más tranquilo y luego de una charla con el presidente, el "Roble" dejó en claro que recibió el apoyo de la directiva a pesar del complicado resultado. Pero que no tiene duda que cuenta con el material para lograr el bicampeonato en este torneo Apertura.

El domingo en la conferencia de prensa Eduardo Espinel informó que "al técnico nadie lo cuida", además de exponer que tuvo 9 bajas entre llamados a la Selección de Honduras y lesionados, además de cuestionar el calendario y formato del torneo Apertura. Sigue como técnico del Olimpia y reveló más a profundo lo que lo hizo explotar en la conferencia de prensa, mencionó el respaldo de todos los sectores que recibió y este miércoles vuelve a los entrenamientos con la institución para encarar lo que resta del campeonato.

Entrevista de Eduardo Espinel

¿Hablo o no con el técnico del Olimpia? Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Hablas con el técnico del Olimpia, por ahí tuvimos un apresuramiento, una decisión poco egoísta que tomé, pero seguiré en lo alto. No abandonaré el barco, han pasado cosas positivas y me lo hicieron entender jugadores, gente de fútbol, amigos, familia y la hinchada. Cometí un error, como se lo dije al presidente que tomé una decisión apresurada. Cuando uno está enojado lo mejor tuvo que ser llamarme al silencio. Cometí el error. Los jugadores me hicieron saber que han pasado cosas bonitas y no es bueno tirarlo en tan poco tiempo, que sería injusto. Hoy estamos en el barco nuevamente. ¿De qué palabras se arrepiente del domingo? Lo que estoy arrepentido de ir a la conferencia de prensa. Siempre voy a las conferencias tras triunfos y derrotas, tengo ese equilibrio. Seguramente no es excusa, mi malestar es que tuvimos solamente 15 jugadores para trabajar, una semana larga para trabajarla y queríamos tener una semana linda para acomodar algunas cosas. Nos encontramos con jugadores en la Selección de Honduras, otros cuatro en el Mundial Sub-17, lesionados, estamos hablando de 14 jugadores y eso me produjo impotencia en la semana. Le pusimos ganas, el detonante es la derrota.