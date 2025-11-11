  1. Inicio
Jugador titular está lesionado y Honduras afina detalles previo a viajar a Nicaragua

El cuadro catracho realizó su último entreno en territorio catracho previo a emprender vuelo hacia Managua

  • 11 de noviembre de 2025 a las 10:00
Honduras se alista para enfrentar a Nicaragua con la misión de clasificar al Mundial de United 2026. Así fue el último entreno previo a viajar rumbo a Managua.

Fotos: Estalin Irías / EL HERALDO.
La Selección Nacional de Honduras realizó este martes su último entreno previo a viajar a Nicaragua.

La Bicolor enfrentará a los Pinoleros en uno de los dos trascendentales partidos en busca de la clasificación al Mundial United 2026.

Los futbolistas catrachos realizaron una sesión mañanera previo a partir rumbo a tierras nicas.

El grupo se mostró positivo y preparado para enfrentar la primera "final" de la Eliminatoria de Concacaf.

Un triunfo de Honduras y combinación de resultados meterían a nuestro país a una nueva cita mundialista.
En el entreno de hoy los jugadores realizaron trabajos a medio vapor para evitar lesiones a menos de dos días para el partido.

Honduras ya fue afectado por lesiones. El último jugador que se bajó del barco fue el defensor Marcelo Santos.

Santos se perfilaba a ser titular ante Nicaragua, pero presenta una lesión en la rodilla izquierda.
Se conoció que hasta el momento, Santos viajará a Nicaragua para permanecer bajo observación de los equipos médicos.

Romell Quioto será el gran protagonista en el ataque de Honduras y está en perfectas condiciones para el partido del jueves.

El habilidoso volante del Olimpia José Mario Pinto es una de las opciones de cambio en el cuadro catracho.

Honduras se instalará en horas de la tarde de este martes en Nicaragua.

Erick "Yio" Puerto vive su primera experiencia en la Selección Nacional y podría clasificar al Mundial.

Honduras trabaja afina la maquinaria para lograr sacar resultados positivos ante Nicaragua y Costa Rica.

La Bicolor podría meterse al cuarto Mundial de Fútbol de su historia.

