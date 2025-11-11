Mundial Sub-17: Selección de Centroamérica humillada e inesperada clasificación

Te mostramos lo más destacado del Mundial Sub-17, que este martes llegó a su final en la fase de grupos. Clasificados y eliminados en el certamen de la FIFA.
El Mundial Sub-17 de Qatar llegó a su recta final en la fase de grupos y este día se dieron varias sorpresas.
Histórico: Uganda venció 1-0 a Francia siendo la primera victoria de toda su historia en una Copa del Mundo y de paso clasificaron a la fase de 16avos de final del Mundial Sub-17.
La Selección de Uganda hace historia en el Mundial Sub-17 de Qatar ya que tras su primer triunfo han sellado su pase a 16avos de final. Los chicos africanos se clasifican con 4 puntos.
La Selección de Chile derrotó 2-1 a Canadá, pero increíblemente se despide del Mundial Sub-17 de Qatar pese a que hizo cuatro puntos.
Insólito: En el Grupo K del Mundial Sub-17 las cuatro selecciones finalizaron con cuatro puntos, pero Chile quedó de última por diferencia de un gol en contra. Los chilenos se despiden de forma dolorosa y hasta injusta de la justa mundialista.
Las selecciones de Paraguay e Irlanda del Norte no se hicieron daño por el Grupo J del Mundial Sub-17 de Qatar y empataron 0-0.
La Selección de Paraguay terminó en la tercera posición con 4 puntos y consiguió su boleto a los 16avos de final del Mundial Sub-17 que se disputa en Qatar.
La Selección de Panamá fue ridiculizada por Uzbekistán al caer con una paliza descomunal de 6-1 en el cierre de la fase de grupos del Mundial Sub-17 que se disputa en Qatar.
La Selección de Panamá quedó eliminada del Mundial Sub-17 de la peor manera: Se despide de la fase de grupos con cero puntos, anotó solamente tres goles y encajó 12 dianas.
La Selección de Estados Unidos venció 1-0 a República Checa cerrando de manera invicta la fase de grupos del Mundial Sub-17.
La selección de Burkina Faso venció 2-0 a su similar de Takijistán y con seis puntos logró su pase a 16avos de final del Mundial Sub-17 que se disputa en Qatar.
La Selección de Austria goleó 4-1 a Nueva Zelanda y con campaña perfecta avanzó a la fase de 16avos de final del Mundial Sub-17.
La Selección de Malí venció 2-0 a Arabia Saudita y avanzó a la fase de 16avos de final del Mundial Sub-17
Insólito: La selección de México avanzó de ronda en el Mundial Sub 17 como el último mejor tercero por Fair Play. Sigue con vida por tener menos tarjetas amarillas que Arabia Saudita.