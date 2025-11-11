Chile queda eliminada del Mundial Sub-17 a pesar de ganar a Canadá

Catar.- La selección chilena sub-17 de fútbol quedó apeada del Mundial de la categoría de Catar pese a imponerse en la jornada de cierre de la primera fase por 2-1 a Canadá, triunfo que no le sirvió de nada tras ganar Uganda a Francia y ser la Roja el equipo con peor diferencia de goles de un grupo que acabó con cuádruple empate a cuatro puntos. Pese a arrancar la jornada cerrando el grupo K con solo un punto, el conseguido al empatar contra Uganda, los chilenos llegaban con opciones de clasificarse para los dieciseisavos de final, para lo cual era esencial, como mínimo, acabar entre los tres primeros para ser uno de los mejores terceros.

Ese objetivo pareció estar lejos en la primera mitad, en la que Canadá fue claramente superior de la mano de un inspirado Kevin Khan. El centrocampista del Feyenoord neerlandés, imparable, se convirtió en la brújula de los suyos. Así, a los 13 minutos, filtró un gran pase entre los centrales que dejó solo a Johnny Selemani, pero este falló en el mano a mano. No terminó ahí su exhibición personal, pues todavía se guardaba once minutos de virtuosismo que arrancaron cuando en el 31 recibió al borde del área y tras tirar un caño a Nicolás Perez asistió a Shola Jimoh para que este adelantase a los suyos con un disparo cruzado. Tras eso probó por fortuna con un potente disparo que se estrelló contra el larguero y poco antes del descanso repitió otro excelente pase entre líneas para dejar solo a Van Parker, quien no supo definir ante la salida de Vicente Villegas. El paso por los vestuarios cambió la dinámica pues una Chile mejor posicionada comenzó a crear algo más de peligro, hasta que a los 54 minutos una falta lateral despejada por la defensa la colgó de tijera al interior del área Matías Orellana.