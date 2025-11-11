"Está en nosotros clasificar al Mundial; son dos finales": Bryan Acosta

El volante catracho, pieza de experiencia en la convocatoria de Reinaldo Rueda, dejó claro que la mentalidad del grupo está puesta en ganar los dos partidos restantes de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026.

Tegucigalpa, Honduras.- Con la determinación que caracteriza a los líderes de vestuario, Bryan Acosta se presentó ante la prensa en el último entrenamiento de la Selección Nacional de Honduras antes del viaje a Managua.

Finalmente, Acosta envió un mensaje de gratitud y esperanza, recordando que este ciclo también representa una despedida especial para algunos referentes como Andy Nájar y para el propio Rueda. “Queremos cerrar bien, darle esa alegría al país y despedir al profe y Andy clasificando al Mundial”, dijo con determinación.

“Son dos finales que tenemos por delante y debemos aprovechar esta oportunidad. Está en nosotros dar ese paso importante”, afirmó Acosta, quien reconoció la motivación que reina en el grupo pese a las bajas sufridas en los últimos días.

Con mucho compromiso. La verdad que los compañeros que han venido desde los primeros partidos, ha hecho un buen trabajo. Nosotros pues agregarnos nada más y aportar nuestro granito de arena. Y como te lo digo, con mucho compromiso y con ganas de que ya lleguen esos dos partidos y poder clasificar ese mundial.

¿Y el grupo, cómo está viviendo en general estos últimos días, previo a que arranquen estos dos encuentros?

Con mucha emotividad. La verdad que como lo dije anteriormente, con mucha alegría, mucho compromiso. Como tú lo dices, son dos finales que tenemos por delante. Está en nosotros, está en nosotros. Creo que todo el cuerpo técnico y el grupo de compañeros está confiando de que se va a hacer un buen papel. Y como te lo digo, esperamos estar en ese próximo Mundial.

¿Cómo está viviendo este regreso a la selección para los dos pasos más importantes en este proceso?

La verdad que, con muchas ganas, con mucha motivación. Como tú lo dices, son dos partidos, dos finales que tenemos para poder estar en ese mundial. Y como te lo digo, aprovechar estas oportunidades. Agradecido con Dios por estar aquí nuevamente y con toda la experiencia que tenemos, aprovechar estas oportunidades que no se viven dos veces.

Siendo compañeros en Nashville, ¿cómo vive Nájar estos dos últimos partidos eliminatorios?

Comparto casi todos los días con él, la verdad que muy motivado. Creo que él lo dijo, son, digamos, sus últimos dos partidos de eliminatoria. La verdad que muy feliz de mi parte. Ojalá que nosotros le podamos ayudar a terminar ese ciclo en la Selección, clasificando al Mundial y haciendo un buen papel.

A lo interno, ¿qué sienten ustedes de presentimiento, se define todo en este primer partido o creen que se definirá todo hasta el segundo partido?

Vamos paso a paso, como te lo digo, creo que debemos de preocuparnos nosotros primeramente hacer nuestro papel contra Nicaragua sabemos que no va a ser fácil, tenemos que pensar en ganar el partido y ya si se dan los resultados se dan, si no, pues iremos al segundo partido igual comprometido para poder ganarlo y poder clasificar al Mundial.

Sobre el profe Rueda, ¿cuánto sienten ustedes que también es parte de ir al mundial es darle algo a él, porque él también prácticamente se ha despedido?

Sí, bastante, como lo dije con Andy, la verdad que se merecen terminar aquí en la selección de una buena manera y creo que la mejor manera sería clasificando al mundial. Creo que todos los compañeros estamos comprometidos igual que el cuerpo técnico para poder darle una alegría al país y esperamos despedir al profe y a Andy de una buena forma y que sea clasificando al mundial. Esperamos que si no en este partido contra Nicaragua, pues que sean en Costa Rica.

¿Cuál es el sueño de ustedes, la ilusión que ustedes traen para poder clasificar al mundial?

Bueno, la ilusión siempre ha estado, creo que dependemos de nosotros mismos, estamos cerca de poder ir a un mundial. Las ganas con las que está trabajando el grupo y ha venido trabajando, se ha demostrado que se quiere estar en ese mundial y creo que el sueño de todos es poder asistir al mundial.

¿Cómo se acuerpa a los jóvenes en este caso de ‘Yio’ y Dereck Moncada de cara a los últimos partidos de la eliminatoria?

Dándole la confianza, si están aquí es por algo, el profe los llamó es porque ve algo en ellos y nosotros, la gente mayor de la selección, creo que tenemos que darle la confianza para que puedan trabajar de la mejor manera y aprovechar la oportunidad.

Parece que el tema de todos ustedes los legionarios es por los que no están, porque ha sido una eliminatoria bastante accidentada. Y ayer se suma lo de Marcelo Santos que puede o no puede llegar.

Claro. La selección como lo ha dicho el profe, la selección es de todos, aquí sólo hay un pequeño grupo de todo lo que representa a todos los jugadores que ha llamado el profe. Creo que los que no están por lesión se merecen también poder clasificar ese mundial y creo que nosotros tenemos que hacer el mérito para poder darle la oportunidad a ellos. Y hablando un poquito del partido de Nicaragua.

¿Qué tanto afecta jugar en un césped sintético?

Hay que adaptarse. Creo que sabemos que no va a ser fácil. Ellos están de local en una cancha sintética y creo que varios de los compañeros ya hemos jugado en cancha sintética. Creo que tenemos que llegar al partido, adaptarnos a lo que va a ser digamos así, el bote de la pelota o algo y acostumbrarse a eso y poder sacar el mayor provecho.

Son varios los que quizás ya es última eliminatoria y han manifestado el deseo de cerrar con ese Mundial. ¿Qué has platicado con ellos?

Bueno, la verdad con Andy Nájar sí, con ‘Choco’ tal vez no lo he platicado, pero con Andy sí que comparto todos los días. Él me ha dicho que lo que él quiere es poder terminar su carrera en la selección clasificando al mundial y como te lo digo, esperamos ayudarlo y que ese sueño se cumpla.

¿Qué Nicaragua esperan? El técnico de la selección de Nicaragua dijo que no van a regalar nada

Sí, claro, el técnico lo dijo. Sabemos que están de locales ellos. Creo que más allá de preocuparnos por lo que van a hacer ellos, creo que tenemos que preocuparnos por lo que vamos a hacer nosotros y esperamos contrarrestar el trabajo de ellos y poder ganar el partido nacional.