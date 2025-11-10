Presidente de la Federación de Nicaragua: "No jugamos para hacer una maldad, 'Fantasma' no tiene nada contra Honduras"

Managua, Nicaragua.- Manuel Quintanilla, presidente de la Federación de Fútbol de Nicaragua, ofreció una entrevista exclusiva a EL HERALDO en la que abordó la trayectoria de la selección pinolera en esta eliminatoria rumbo al Mundial United 2026 y donde aseguró que quieren cerrar con dignidad la competencia ante Honduras y Haití. Aclaró que el entrenador no tiene nada contra la 'H'. El directivo destacó la figura del técnico chileno 'Fantasma' Figueroa y su influencia, aclarando que aunque su estilo en la cancha es intenso y polémico, su compromiso es total y que la Federación evalúa su continuidad una vez finalicen los partidos restantes, pero no confirmó tampoco si continuidad.

Quintanilla subrayó que la etapa alcanzada es un logro histórico para Nicaragua y que se está en construcción para competir a nivel de CONCACAF. En cuanto a la venta de boletería para el partido contra Honduras de este jueves 13 de noviembre, Quintanilla señaló que la demanda sigue siendo alta a pesar de que la clasificación está complicada. Confirmó que hay una cantidad de boletos asignada a la afición hondureña a solicitud de la FFH, y que se espera una buena asistencia, resaltando la hospitalidad nicaragüense hacia los aficionados catrachos, quienes no tendrán problemas para ingresar y disfrutar del partido en Managua. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Quintilla valoró la experiencia vivida por Nicaragua en esta eliminatoria, señalando que el país ha dejado de ser la “selección cenicienta” de la región y ahora compite con dignidad y creciente nivel futbolístico. Reconoció que los errores puntuales de ciertos jugadores fueron parte del aprendizaje de un equipo joven que debe seguir trabajando para volver a luchar por su primera clasificación a un Mundial. Por último, respecto al partido que se jugará en el Estadio Nacional, el presidente aseguró que Nicaragua presentará un equipo combativo y comprometido con la afición, por lo que aseveró que para la selección que dirige Reinaldo Rueda no será nada fácil el sacar los tres puntos de Managua.

La entrevista

—Gracias por su sutileza, presidente, de atendernos previo a este partido eliminatorio ante Honduras. ¿Cómo está la expectativa como presidente de la Federación de Nicaragua para partido? Un saludo para la afición de Honduras que nos va a visitar. Un saludo para el presidente de Honduras, Jorge Salomón. Pues nosotros mantenemos siempre la misma expectativa. Nuestros seleccionados, desde el punto de vista futbolístico, nosotros queremos ganar. Queremos ganar los dos partidos que nos faltan. O sea, no es igual a la expectativa de que Honduras está a un paso de clasificar. Nosotros sabemos que la tenemos difícil y que prácticamente, aunque matemáticamente todavía tenemos alguna oportunidad, pero miramos que es bien difícil. O sea, nosotros nos debemos a una afición que nos ha acompañado durante este proceso y creemos que tenemos que darle un buen espectáculo. Sabemos que la selección de Honduras es muy fuerte, pero creemos que tenemos la capacidad para poder hacer un buen partido y buscar cómo ganarle aquí en casa. —Llegaron a una instancia donde nunca se había llegado. ¿Qué significa para el fútbol nica llegar aquí y competir por un pase al Mundial? Nosotros como Nicaragua futbolísticamente hemos venido demostrando que vamos creciendo. Ya no somos la selección cenicienta en Centroamérica que cualquiera nos agarraba y nos goleaba. Y que cuando venían a jugar a Nicaragua, sabían que tenían los tres puntos fijos. Ahora es diferente. Lo hemos demostrado a nivel de equipo y ahora lo demostramos a nivel de selección, logrando clasificar por primera vez a la etapa final de la clasificatoria de CONCACAF. Estamos a nivel. Nosotros consideramos que estamos alcanzando niveles de estar peleando dentro del terreno de juego con cualquier selección de CONCACAF.

—¿Qué valoración tiene de este trabajo que se ha hecho? ¿Al técnico se le dará continuidad? Bueno, nosotros todavía no hemos hecho una valoración final. La vamos a hacer, la hacemos con el Comité Ejecutivo, el presidente, la Secretaría General y el Comité Ejecutivo para valorar. Nosotros creemos que, independientemente de que en esta etapa final no hemos estado a la altura que nosotros queríamos estar, pero la valoración que nosotros tenemos es positiva. Creemos que llegar a esta etapa significó un gran paso para nosotros y, como les decía anteriormente, ya somos una selección que compite, que se mira tenemos una identidad, que sabemos movernos en el terreno de juego, que tenemos en algunos momentos buen toque de balón, tenemos buenos jugadores. Lo hemos demostrado a nivel de equipo, especialmente con el Real Estelí, que llegó dos veces seguidas a la final, que eso prácticamente era imposible antes. En selección creemos que hemos hecho las cosas bien. Para nosotros es como un comienzo, prácticamente esto nos da una pauta a seguir que nos dice que no estamos lejos, que estamos acercándonos cada día más y eso nos dice que tenemos que seguir trabajando más fuerte, seguir enfocándonos en las ligas pequeñas, en los semilleros y lograr en un futuro estar a la altura de todas las selecciones de CONCACAF. —¿Qué le espera a la selección de Honduras el día jueves en el Estadio Nacional de Managua? En el aspecto deportivo... Yo creo que a Honduras le va a esperar una selección que va a plantarse en el terreno de juego. Vamos a ver una buena selección y como les dije anteriormente, nosotros nos debemos a una afición que nos ha acompañado durante toda esta eliminatoria, que ha sido fiel y creemos que independientemente de que no estemos en la misma posición de Honduras de lograr una clasificación, yo creo que nuestros jugadores van a dar todo en el terreno de juego y que nosotros creemos que va a ser un partido difícil, va a ser un partido complicado porque estamos con una selección que podemos ganar.

—¿Cómo toma usted las declaraciones del técnico? Porque en Honduras han recalado el tema de decir que 'le vamos a hacer la maldad a Honduras de ser posible'. Nosotros tenemos un técnico que le gusta calentar siempre los partidos. Si ustedes le han dado seguimiento, nosotros tuvimos unas declaraciones que dio antes del partido contra Costa Rica, que no le gustó mucho a los costarricenses, pero si ustedes le han dado seguimiento, ustedes vieron que él después del partido contra Costa Rica se disculpó con Keylor. Dijo que era admirador de Keylor, que era un gran jugador y se disculpó. Un técnico nunca, antes de un partido contra cualquier equipo o selección, nunca va a hablar bien de la otra selección. Nosotros estamos seguros que el pensamiento de nuestros jugadores es despedirse de esta eliminatoria ganando, ya sea contra Honduras o contra Haití, que son los dos partidos que nos quedan todavía pendientes. —¿O sea que el Fantasma juega el partido fuera de la cancha, eso podemos decir? Sí, yo creo que sí. Siempre el Fantasma tiene algunas declaraciones así. Nosotros como Federación pensamos que el Fantasma no tiene nada contra Honduras, no tiene nada contra la selección de Honduras. Nosotros respetamos la selección de Honduras. Sabemos que están haciendo un gran trabajo, están a punto de clasificarse para el Mundial. Nosotros no vamos a jugar aquí contra Honduras para hacerle una maldad a ellos, vamos a jugar igual como si estuviéramos nosotros peleando la clasificación. O sea, nuestra selección va a salir a defender los colores de nuestra bandera, va a salir a entregarse en el terreno de juego, independientemente de cuál sea el rival. O sea, ahorita nos tocó contra Honduras este partido, pero si nos hubiera tocado contra El Salvador, contra Guatemala, contra cualquier selección, hubiéramos salido lo mismo. No tenemos nada contra Honduras. Nosotros pertenecemos a CONCACAF, pertenecemos a UNCAF, y estamos orgullosos de lo que hace Panamá, de lo que hace Honduras, de lo que hace Costa Rica, porque pertenecemos a una misma Confederación. O sea, para nosotros que vaya Honduras, Costa Rica, Panamá, cualquiera de la selección que vaya al Mundial, nosotros nos sentimos orgullosos y vamos a apostar por ello cuando estén en el Mundial. Nosotros cuando estén en el mundial vamos a ir con Honduras, si Honduras pasa. Vamos a ir con Costa Rica, si Costa Rica pasa. Vamos a ir con la selección que represente a Centroamérica y vamos a desearles lo mejor. O sea, nosotros tenemos muy buena amistad con los miembros de la Federación Honduras, tengo una buena amistad con Jorge Salomón, con José Mejía, siempre donde nos vemos nos tratamos con cariño y nos deseamos lo mejor para nuestra selección. Hubiéramos querido nosotros clasificar y cuando llegamos a esta instancia queríamos ganar todos los partidos, ganarle a Honduras, a Costa Rica, a Haití, a todo el que nos íbamos a enfrentar. No se dio, pero todavía nosotros queremos demostrar que somos una selección que está para competir, que no vamos a entregarnos en este partido. Vamos a pelear como que si estuviéramos buscando la clasificación.

—¿Qué le hizo falta al equipo del Fantasma Figueroa para encarrilar a la selección durante la eliminatoria? Bueno, yo pienso que tal vez puede haber sido la experiencia. O sea, como les decía, nosotros primera vez que llegamos a esta instancia. Tenemos buenos jugadores, pero en determinados partidos tuvimos juegos en los cuales nos hicieron goles por fallos de concentración en algunos. En el caso de Honduras, pues nosotros tuvimos hasta el minuto 70, más o menos, 1 a 0 y ya se nos da 2 a 0 con un error, podríamos decirlo, una equivocación de nuestra defensa, que quiso hacerla con el pecho y que se la dejó corta y aprovechó el delantero hondureño para hacernos el gol. Pero nosotros estábamos llegando. ¿Ustedes recuerdan el partido? Estuvimos presionando, estuvimos presionando, pero no se nos dio. O sea, igual fue contra Haití, aquí el primer gol, al portero se le va prácticamente de las manos el balón. Contra Costa Rica, otro error que se le entrega y con la portería y el delantero nos hizo el gol. Creo que fueron faltas de concentración, el nerviosismo, o sea, yo creo que fue la presión, pero en determinado momento nosotros miramos que nuestra selección se fajó. Nosotros pensamos que esta etapa iba a ser mejor porque empezamos con un partido empatado contra Costa Rica. En determinado momento estuvimos de tú a tú en la cancha, pero desgraciadamente no se nos dio los goles, que es lo principal. —El Fantasma culpaba muy feo, muy directo al portero Miguel Rodríguez en los goles contra Costa Rica. Usted, desde el ángulo directivo, ¿cómo lo vieron esa actuación de lo que dijo el Fantasma y de lo que pasó? Bueno, son cosas que se dan en los partidos. Yo pienso que cuando un jugador entra al terreno de juego no quiere cometer errores, quiere hacer lo mejor y más cuando está representando a una selección. Se cometieron esos errores que, como le decía, nos costó el partido. Tal vez se hubiera perdido igual, pero no con ese marcador. Son situaciones, como les decía anteriormente, de la instancia, llegamos a la instancia esta por primera vez, son jugadores jóvenes la mayoría.