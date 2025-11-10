Confirmada la cuarteta arbitral para el Nicaragua vs Honduras por eliminatoria

Managua, Nicaragua.- El encuentro entre Nicaragua y Honduras por las Eliminatorias Mundialistas 2026 está a la vuelta la esquina, ambas selecciones centroamericanas llegan obligadas a ganar para tener aspiraciones a asistir a la fiesta grande. Este lunes 10 de noviembre se ha confirmado la cuarteta arbitral que dirigirá el partido y los encargados que estarán en la sala del VAR en el estadio Nacional de Nicaragua, un recinto complicado para cualquier selección.

Ismail Elfath, árbitro estadounidense, estará al frente del duelo entre pinoleros y catrachos. Y lo acompañarán Corey Parker y Kyle Atkins como líneas, mientras que el mexicano Adonai Escobedo será el cuarto árbitro. Asimismo, Chris Penso y Tristley Jansen Bassue estarán pendientes de cualquier polémica que pase en la sala del VAR.

¿Quién es Ismail Elfath, el árbitro que dirigirá el Nicaragua vs Honduras?

Ismail Elfath es un árbitro internacional de fútbol nacido en Marruecos el 3 de marzo de 1982 y nacionalizado en Estados Unidos. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Es uno de los árbitros más destacados de la CONCACAF y de la MLS. Es considerado uno de los árbitros más confiables de la región y uno de los estadounidenses con mayor proyección internacional. Ha dirigido partidos en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, pitó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, incluida la final Brasil vs. España y ha arbitrado en CONCACAF Champions Cup, MLS Cup, Copa Oro y Mundial Sub-20.

Duelo por boleto al Mundial