Confirmada la cuarteta arbitral para el Nicaragua vs Honduras por eliminatoria

Se ha designado los árbitros que serán los encargados de impartir justicia entre Nicaragua y Honduras por la eliminatoria

  • 10 de noviembre de 2025 a las 15:23
Ismail Elfath ha estado de encargado grandes juegos en su carrera como árbitro.

 Foto: Cortesía Shutterstock

Managua, Nicaragua.- El encuentro entre Nicaragua y Honduras por las Eliminatorias Mundialistas 2026 está a la vuelta la esquina, ambas selecciones centroamericanas llegan obligadas a ganar para tener aspiraciones a asistir a la fiesta grande.

Este lunes 10 de noviembre se ha confirmado la cuarteta arbitral que dirigirá el partido y los encargados que estarán en la sala del VAR en el estadio Nacional de Nicaragua, un recinto complicado para cualquier selección.

Nicaragua vs Honduras: Serie en eliminatoria jugando en Managua y Diriamba

Ismail Elfath, árbitro estadounidense, estará al frente del duelo entre pinoleros y catrachos. Y lo acompañarán Corey Parker y Kyle Atkins como líneas, mientras que el mexicano Adonai Escobedo será el cuarto árbitro.

Asimismo, Chris Penso y Tristley Jansen Bassue estarán pendientes de cualquier polémica que pase en la sala del VAR.

Estadio Nacional de Managua: anclado en la montaña cancha sintética y acogedor

¿Quién es Ismail Elfath, el árbitro que dirigirá el Nicaragua vs Honduras?

Ismail Elfath es un árbitro internacional de fútbol nacido en Marruecos el 3 de marzo de 1982 y nacionalizado en Estados Unidos.

Es uno de los árbitros más destacados de la CONCACAF y de la MLS. Es considerado uno de los árbitros más confiables de la región y uno de los estadounidenses con mayor proyección internacional.

Ha dirigido partidos en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, pitó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, incluida la final Brasil vs. España y ha arbitrado en CONCACAF Champions Cup, MLS Cup, Copa Oro y Mundial Sub-20.

Kervin Arriaga revela lo que dijo en España de Honduras y le responde al Fantasma

Duelo por boleto al Mundial

La Selección de Honduras se encuentra líder del C con 8 puntos, mientras que Costa Rica está segunda con 6, Haití lo sigue con 5 cierra Nicaragua con una unidad en cuarto jornadas.

Honduras cierra la ronda final el 13 y 18 de noviembre visitando en Managua a Nicaragua y San José en Costa Rica, no hay mañana y todo se cierra en estos dos encuentros.

