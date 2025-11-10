Nicaragua vs Honduras: Serie en eliminatoria jugando en Managua y Diriamba

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección Nacional de Honduras podría tener una de las noches más felices en los últimos años si el próximo jueves vence a Nicaragua en el estadio Nacional de Managua y que Haití y Costa Rica empaten, esto significaría que estaríamos en la Copa del Mundo de United 2026. Hay muchos panoramas alentadores como, por ejemplo, que la Bicolor ha mostrado un buen funcionamiento en la fase final de esta eliminatoria, que la mayoría de nuestros legionarios se encuentran llenos de confianza con sus respectivos clubes y que en la historia a la H le ha ido muy bien suelo nica.

La serie histórica desglosa que los nuestros se han enfrentado 24 veces a los pinoleros, siendo 19 triunfos catrachos, uno nicaragüense y tres empates. Pero si hablamos de visitas hondureñas al país pinolero, la del 13 de noviembre de 2025, apenas será la tercera debido a que Nicaragua en el pasado era muy débil y no peleaba por boletos o oportunidades a campeonatos importantes.

El 16 de abril de 2000 se contabiliza como la primera vez que Honduras jugó en Nicaragua aquella vez fue un triunfo del cuadro patrio gracias al gol de Luis “el bombero” Ramírez, el duelo se llevó a cabo en el estadio Cacique Diriangén de Diriamba. Fue así como la Bicolor comenzó con paso positivo la eliminatoria rumbo a Corea y Japón 2002, ambos fueron agrupados en el pelotón B. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Pasaron 16 años para que la 'H' volviera jugar de visita en el pais pinolero. Aquel amistoso fue en el estadio Nacional de Managua y ganamos por un marcador de 1-3. Los goleadores de aquel encuentro fueron: Bayron Méndez, Ever Alvarado y Jason Casco en su propia meta, Raúl Leguías fue el artífice del tanto de la honra de los locales. El entrenador del equipo catracho era Jorge Luis Pinto. La única victoria de Nicaragua ante Honduras fue 2-0 en la Fase Preliminar para el Campeonato de Naciones de Concacaf el 12-mar-1965 en el estadio Flor Blanca de San Salvador (SLV), con goles de Pedro “peche” Jirón y Gerardo Barrios.

Resultados de Honduras jugando en Nicaragua