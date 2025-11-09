Estadio Nacional de Nicaragua: así es el recinto donde Honduras puede sellar su pase al Mundial 2026

Así es el imponente estadio Nacional de Nicaragua, recinto que albergará el partido entre Nicaragua y la Selección Nacional de Honduras por la Eliminatoria Mundialistas de Concacaf.
¡Faltan 4 días! La Selección de Honduras tiene una cita con la historia este jueves 13 de noviembre, cuando visite a Nicaragua por la jornada cinco de la Eliminatoria Mundialista.
Pero la Selección de Honduras visitará uno de los estadios más complicados de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf. Por supuesto, hablamos del Estadio Nacional de Managua, cuya grama es sintética.
Está ubicado en el centro de Managua, dentro del complejo deportivo “Germán Pomares Ordóñez”, una de las zonas más activas de la capital.
Su capacidad oficial es de 15,000 espectadores, aunque puede ampliarse temporalmente para eventos internacionales.
El diseño del estadio cumple con los estándares de la FIFA y la Concacaf, permitiendo albergar partidos oficiales y torneos de selecciones.
Es la casa oficial de la selección nacional de Nicaragua, tanto en categorías mayores como juveniles.
Su primer partido internacional oficial fue entre Nicaragua y Panamá en septiembre de 2011, poco después de su inauguración.
La cancha tiene grama sintética certificada por FIFA, una de las mejores superficies de juego bajo esta línea en Centroamérica.
Además del fútbol, el estadio ha servido para conciertos y actos culturales, con presentaciones de artistas internacionales.
Posee un moderno sistema de iluminación LED, instalado para cumplir con los requisitos de transmisiones nocturnas en HD.
En 2023, el estadio fue remodelado parcialmente, con mejoras en camerinos, palcos de prensa y butacas en las gradas principales.