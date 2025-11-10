Estadio Nacional de Managua: anclado en la montaña cancha sintética y acogedor

El estadio Nacional de Managua será donde se dispute el partido de la eliminatoria rumbo al Mundial United 2026 entre Nicaragua ante su similar de Honduras
El estadio Nacional de la Ciudad de Managua, en el corazón de Nicaragua, será el escenario que albergará el partido internacional de la Selección de Honduras este jueves 13 por la clasificación al Mundial 2026. Es un escenario acogedor, pequeño pero con todas las comodidades.
El coloso se encuentra anclado en la montaña del Mocorón, con toda su gradería principal al borde de la colina, lo que hace tener una vista espectacular que le da una visión a los aficionados, hasta de la ciudad, con el lago Managua de fondo.
El estadio es de cancha sintética, con las medidas mínimas, vestidores bien equipados y con una comodidad enorme para que los seleccionados puedan vivir el partido de forma tranquila.
Tiene una capacidad para 20,000 aficionados y con butacas a su alrededor para unos 10,000 personas.
La gradería principal que es la Oeste, será donde se ubicarán los aficionados hondureños que visiten este coloso.
Los accesos a la misma están por la parte trasera de la montaña, que la desconecta con los otros sectores del inmueble.
Es la casa de los equipos locales, Managua FC, Walter Ferreti y Juventus. Además es la casa de la Selección Nacional de Nicaragua ya que el escenario es propiedad de la Federación Nicaragüense de Fútbol. Fue construido hace 12 años con fondos FIFA Forward.
Además de partidos de fútbol, el estadio Nacional de Managua es también escenario que alberga espectáculos musicales.
Aquí se presentaron estrellas de la clase de Ricardo Arjona, grupo Maná, Los Bukis, Los Broncos, además de eventos sociales que realiza la ciudad.
Los fanáticos hondureños estarán ubicados a un costado de la gradería principal de populares que tiene capacidad para albergar unos 16,000 espectadores.
Los llenazos más grandes han sido los dos partidos eliminatorios que disputó Nicaragua frente a Costa Rica y Haití, donde se vendió la totalidad de la boletería.