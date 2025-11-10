¿Cómo se puede clasificar Honduras al Mundial 2026 este jueves en Nicaragua?

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección Nacional de Honduras puede sellar su clasificación al Mundial 2026 en la presente semana si se registra una combinación de resultados que implica a Haití y Costa Rica. La Bicolor está a las puertas de regresar a una Copa del Mundo tras Brasil 2014, lo que sería su cuarta justa mundialista en su historia.

Faltan dos jornadas para concluir la eliminatoria de Concacaf y Honduras cerrará el 13 en Managua, Nicaragua, y el 18 ante Costa Rica en el Nacional de San José. De momento, Honduras es líder en el sector C con ocho puntos, mientras Costa Rica es segunda con seis unidades; Haití tercera con cinco puntos y Nicaragua es última con un punto.

¿Cómo se clasificaría Honduras este jueves?

El combinado nacional celebraría el pase al Mundial si derrota este jueves a Nicaragua en Managua y si hay empate en Surinam entre Haití y Costa Rica. En caso que se den estos resultados, Honduras llegaría a 11 puntos y los ticos se quedarían con siete. Esto haría que el conjunto costarricense apenas pueda llegar a 10 puntos en la última jornada si derrota a los dirigidos por Reinaldo Rueda.

​​​​​​​Si Costa Rica y Honduras ganan sus duelos este jueves, todo se definirá en la última fecha y Honduras tendría que ganar o empatar en San José para unirse al listado de calificados a United 2026.

Ahora bien, si Honduras y Haití ganan, la "H" podría darse el lujo de perder en San José y clasificar (si Haití vence a Nicaragua el 18), aunque viendo la diferencia de goles con los caribeños porque Honduras tiene ahora mismo +5 y los haitianos están en 0. Lo cierto es que la victoria en Managua es obligatoria si el conjunto nacional quiere acercarse al Mundial 2026 que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México.

Agenda