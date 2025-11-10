  1. Inicio
Honduras incluida: las 11 selecciones que pueden clasificar al Mundial esta semana

Nueve selecciones de la UEFA y dos de Concacaf pueden sellar su boleto al Mundial en la presente semana, ¿quiénes son?

  • 10 de noviembre de 2025 a las 14:06
1 de 12

Las eliminatorias mundialistas continúan en el presente mes en Concacaf y Europa, marcando una jornada en la presente semana y otra en la semana siguiente. En esta semana se pueden clasificar 11 selecciones a la Copa del Mundo, incluyendo a Honduras. ¿Quiénes son?

 Foto: El Heraldo
2 de 12

España: Si Turquía no gana este sábado a Bulgaria y España sí lo hace frente a Georgia, los españoles estarán clasificados matemáticamente a la Copa del Mundo de 2026.

Foto: Cortesía redes
3 de 12

Francia: Este jueves reciben a la selección de Ucrania, que es segunda en el grupo, Si los galos derrotan a los ucranianos, automáticamente sellarán el ticket a la Copa del Mundo.

Foto: Cortesía redes
4 de 12

Portugal: Deben visitar a Irlanda y conseguirán el boleto al Mundial si empatan en Dublin, ocupan al menos un punto.

Foto: Cortesía redes
5 de 12

Suiza: Se miden ante Suecia de local este sábado y conseguirán la clasificación si obtienen la victoria y si el segundo lugar, Kosovo, pierde ante Eslovenia.

Foto: Cortesía redes
6 de 12

Países Bajos: Se están peleando el boleto directo ate Polonia y justamente el viernes se miden ante ellos. Si los neerlandeses vencen a los polacos, sellan el pase a la justa mundialista a falta de una fecha.

Foto: Cortesía redes
7 de 12

Austria: Los austriacos están dos puntos arriba del segundo lugar y este sábado visitan a Chipre. Si logran la victoria y si Bosnia es derrotada en su duelo vs Rumania, los austriacos van al Mundial de forma directa.

Foto: Cortesía redes
8 de 12

Noruega: Están arriba de Italia por tres puntos y si le ganan este jueves a Estonia en casa, junto a una derrota de los italianos en Moldavia, asegurarán su histórica clasificación de la mano de Erling Haaland.

Foto: Cortesía redes
9 de 12

Bélgica: Los belgas ocupan ganar en Kazajistán y que Macedonia del Norte pierda vs Letonia, así sellarán su participación a United 2026.

Foto: Cortesía redes
10 de 12

Croacia: Los croatas clasificarán al Mundial si vencen a Islas Feroe el viernes junto a que República Checa no le gane a San Marino, algo más complicado porque San Marino es la peor selección del mundo.

Foto: Cortesía redes
11 de 12

Pasamos a Concacaf y tenemos a Honduras que puede clasificar este jueves, ¿cómo? Si la Bicolor derrota a Nicaragua en Managua y hay empate entre Haití y Costa Rica, la selección hondureña clasificará a falta de una jornada.

Foto: Marvin Salgado - El Heraldo
12 de 12

Jamaica: los jamaiquinos deberán ganar ante Trinidad y Tobago y aguardar una caída de Curazao ante Bermudas, de ser así, volverán a un Mundial tras Francia 1998.

Foto: Cortesía redes
