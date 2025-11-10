El jugoso premio económico si Honduras clasifica al Mundial 2026, ¿cuánto a los jugadores?

La Selección Nacional de Honduras puede sellar su boleto al Mundial 2026 en la presente semana si se da una combinación de resultados. Si la "H" clasifica se agenciaría un jugoso premio económico, ¿de cuánto es? Te brindamos detalles.
Honduras se mide ante Nicaragua el jueves 13 y vs Costa Rica el 18, ambos partidos de visita. La Bicolor puede sellar y clasificación este jueves si derrota a Nicaragua y si hay empate entre Haití y Costa Rica.
Si Honduras derrota a Nicaragua y hay empate entre Haití y Costa Rica, la "H" llegará a 11 puntos y perdiendo en San José nadie le quitará el boleto porque Costa Rica solo podría llegar a 10 unidades.
Clasificar al Mundial representaría un premio económico importante para Honduras y una buena parte sería para los jugadores. Son los capitanes quienes negocian con la Federación un porcentaje de lo que entregará la FIFA a cada Federación.
A falta del anuncio oficial por parte de la FIFA, a cada selección clasificada se le otorgará entre 9-10 millones de dólares, más de 230 millones de lempiras al cambio actual.
Además, la FIFA otorgará otros 1.5 millones de dólares a cada selección como gastos de preparación para la Copa del Mundo. Para este Mundial los premios han incrementado en relación a la Copa del Mundo de Qatar 2022.
Recientemente, el expresidente de la Federación Panameña de Fútbol, Pedro Chaluja, habló con el periodista panameño conocido como "Chepebomba" y justamente se refirió al premio económico que perdería Panamá si no clasifican a la Copa del Mundo.
"Son alrededor de 10 millones de dólares como premio y entiendo que a los jugadores va destinado un 40% del premio, además se da una bonificación al cuerpo técnico y otra parte a los clubes", dijo Chaluja.
Si Honduras se clasifica al Mundial, un 40% de los 10 millones de dólares se repartiría entre todo el grupo que ha sido parte del proceso eliminatorio y eso es negociado por los capitanes.
Para el Mundial de Brasil 2014, el último de Honduras, se recibieron poco más de 7.6 millones de dólares por parte de la FIFA solo por la participación.