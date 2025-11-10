  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Mundial Sub-17: Goleada 16-0, Honduras entre las peores y selección recibió 22 goles en tres juegos

Tres selecciones de Concacaf figuran entre las más goleadas del Mundial Sub-17 que se desarrolla en Qatar

  • 10 de noviembre de 2025 a las 20:15
Mundial Sub-17: Goleada 16-0, Honduras entre las peores y selección recibió 22 goles en tres juegos
1 de 12

El Mundial Sub17 finalizó su fase de grupos y estas son las noticias más destacadas que se han registrado. Goleada 16-0, Honduras entre las peores y selección recibió 22 goles en tres juegos.

 Foto: El Heraldo
Mundial Sub-17: Goleada 16-0, Honduras entre las peores y selección recibió 22 goles en tres juegos
2 de 12

Alemania goleó 7-0 a El Salvador y selló su clasificación como líder de grupo con 5 puntos, mientras Colombia fue segunda con 5 puntos; Corea del Norte fue tercera con 4 y El Salvador última con una unidad.

Foto: Cortesía redes
Mundial Sub-17: Goleada 16-0, Honduras entre las peores y selección recibió 22 goles en tres juegos
3 de 12

El Salvador terminó su participación con 0 goles a favor y 12 en contra, siendo una de las más goleadas en el certamen.

Foto: Cortesía redes
Mundial Sub-17: Goleada 16-0, Honduras entre las peores y selección recibió 22 goles en tres juegos
4 de 12

Marruecos protagonizó la mayor goleada en el Mundial y la mayor a nivel de cualquier Copa del Mundo al endosarle 16-0 a Nueva Caledonia.

Foto: Cortesía redes
Mundial Sub-17: Goleada 16-0, Honduras entre las peores y selección recibió 22 goles en tres juegos
5 de 12

Nueva Caledonia clasificó por Oceanía y se convirtió en la selección que más goles ha encajado en un Mundial en cualquier categoría. En sus tres partidos, Nueva Caledonia recibió 22 goles.

Foto: Cortesía redes
Mundial Sub-17: Goleada 16-0, Honduras entre las peores y selección recibió 22 goles en tres juegos
6 de 12

Antes de este Marruecos vs Nueva Caledonia, el 13-0 que España le había propinado a Nueva Zelanda en el Mundial Sub-17 de Egipto 1997 era la mayor goleada en un torneo FIFA.

Foto: Cortesía redes
Mundial Sub-17: Goleada 16-0, Honduras entre las peores y selección recibió 22 goles en tres juegos
7 de 12

Honduras terminó el certamen con tres derrotas producto del 7-0 vs Brasil, 5-2 vs Zambia y 2-1 vs Indonesia.

Foto: Cortesía redes
Mundial Sub-17: Goleada 16-0, Honduras entre las peores y selección recibió 22 goles en tres juegos
8 de 12

La Sub17 de Honduras concluyó el certamen con apenas 3 goles marcados y 14 encajados. El Salvador encajó 12 y Haití un total de 16; Costa Rica hizo un punto y solo recibió 5 goles.

Foto: Cortesía redes
Mundial Sub-17: Goleada 16-0, Honduras entre las peores y selección recibió 22 goles en tres juegos
9 de 12

Argentina terminó primera en su grupo y en su primer juego le ganó 7-0 a Fiji, selección que terminó recibiendo 20 goles. Los argentinos se medirán ante México, que entró como uno de los mejores terceros.

Foto: Cortesía redes
Mundial Sub-17: Goleada 16-0, Honduras entre las peores y selección recibió 22 goles en tres juegos
10 de 12

Este martes concluyó la fase de grupos con actividades de cuatros sectores, donde Panamá vs Uzbekistán se jugó con victoria 6-1 para los asiáticos; además de tener actividad otras selecciones de Concacaf como USA y Canadá.

Foto: Cortesía redes
Mundial Sub-17: Goleada 16-0, Honduras entre las peores y selección recibió 22 goles en tres juegos
11 de 12

La Selección de Panamá cayó goleada 6-1 ante Uzbekistán y terminó de último con 0 puntos, tres goles a favor y 12 en contra.

Foto: Cortesía redes Fepafut
Mundial Sub-17: Goleada 16-0, Honduras entre las peores y selección recibió 22 goles en tres juegos
12 de 12

Estos son los cruces en los 16avos de final del Mundial Sub17 que se disputa en Qatar. Por Concacaf avanzaron Canadá, EE UU y México; quedando fuera Haití, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá.

Foto: Cortesía redes
Cargar más fotos