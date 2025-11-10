Mundial Sub-17: Goleada 16-0, Honduras entre las peores y selección recibió 22 goles en tres juegos

El Mundial Sub17 finalizó su fase de grupos y estas son las noticias más destacadas que se han registrado. Goleada 16-0, Honduras entre las peores y selección recibió 22 goles en tres juegos.
Alemania goleó 7-0 a El Salvador y selló su clasificación como líder de grupo con 5 puntos, mientras Colombia fue segunda con 5 puntos; Corea del Norte fue tercera con 4 y El Salvador última con una unidad.
El Salvador terminó su participación con 0 goles a favor y 12 en contra, siendo una de las más goleadas en el certamen.
Marruecos protagonizó la mayor goleada en el Mundial y la mayor a nivel de cualquier Copa del Mundo al endosarle 16-0 a Nueva Caledonia.
Nueva Caledonia clasificó por Oceanía y se convirtió en la selección que más goles ha encajado en un Mundial en cualquier categoría. En sus tres partidos, Nueva Caledonia recibió 22 goles.
Antes de este Marruecos vs Nueva Caledonia, el 13-0 que España le había propinado a Nueva Zelanda en el Mundial Sub-17 de Egipto 1997 era la mayor goleada en un torneo FIFA.
Honduras terminó el certamen con tres derrotas producto del 7-0 vs Brasil, 5-2 vs Zambia y 2-1 vs Indonesia.
La Sub17 de Honduras concluyó el certamen con apenas 3 goles marcados y 14 encajados. El Salvador encajó 12 y Haití un total de 16; Costa Rica hizo un punto y solo recibió 5 goles.
Argentina terminó primera en su grupo y en su primer juego le ganó 7-0 a Fiji, selección que terminó recibiendo 20 goles. Los argentinos se medirán ante México, que entró como uno de los mejores terceros.
Este martes concluyó la fase de grupos con actividades de cuatros sectores, donde Panamá vs Uzbekistán se jugó con victoria 6-1 para los asiáticos; además de tener actividad otras selecciones de Concacaf como USA y Canadá.
La Selección de Panamá cayó goleada 6-1 ante Uzbekistán y terminó de último con 0 puntos, tres goles a favor y 12 en contra.
Estos son los cruces en los 16avos de final del Mundial Sub17 que se disputa en Qatar. Por Concacaf avanzaron Canadá, EE UU y México; quedando fuera Haití, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá.