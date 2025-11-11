Alarma en la Selección Nacional por lesión del defensa Marcelo Santos

Tegucigalpa, Honduras.- Las alarmas se han encendido en las últimas horas en la Selección Nacional de Honduras de cara al cierre de las eliminatorias de Concacaf en donde se buscará la ansiada clasificación de forma directa al Mundial 2026 a realizarse en Estados Unidos, Canadá y México. En la previa del duelo donde la Bicolor se medirá este jueves 13 de noviembre a Nicaragua y posteriormente el 18 del mes antes mencionado ante Costa Rica, la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), ha informado que uno de los jugadores convocados se ha reportado lesionado y como consecuencia está en veremos su participación para el choque ante los nicaragüenses.

Mediante comunicado y a través de su Departamento Médico, la H notificó que el experimentado defensor Raúl Marcelo Santos presenta una lesión leve en la rodilla izquierda. El futbolista que forma parte del Motagua, fue evaluado tras manifestar una molestia durante la última sesión de entrenamiento en la concentración hondureña. "El cuerpo médico compuesto por José Murillo y Guillermo Toledo, procedieron a realizar los estudios correspondientes, incluyendo una resonancia magnética, cuyos resultados mostraron un desgarro fibrilar mínimo del músculo poplíteo, sin compromiso ligamentario ni meniscal, y con un leve proceso inflamatorio loca", informó la FFH. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. También indicaron que Santos podrá realizar el viaje con el resto de la delegación que parte este martes 11 de noviembre rumbo a Nicaragua: "El diagnóstico confirma que se trata de una lesión leve y de manejo conservador, lo que permitirá al jugador mantenerse junto al grupo y viajar con la delegación hondureña a los próximos compromisos clasificatorios ante Nicaragua y Costa Rica, para bajo el seguimiento y control del equipo médico", se comunicó mediante un escrito.

Y por último añadieron: "El cuerpo técnico, en conjunto con el área médica, ha determinado un plan de trabajo diferenciado para Santos, con el objetivo de favorecer su evolución cumpliendo con su proceso de recuperación y seguimiento médico". Cabe recordar que Marcelo Santos fue titular en los últimos duelos donde Honduras se enfrentó a Costa Rica y Haití haciendo dupla en la zaga central junto a Getsel Montes. De ser baja, el reemplazo de Marcelo en la escuadra hondureña podrían ser Devron García y Luis Vega. A lo largo de las eliminatorias de Concacaf, la selección hondureña ha tenido serios problemas con el tema de lesiones y para estos últimos compromisos clasificatorios reportó las ausencias por lesión de jugadores importantes como Denil Maldonado, Julián Martínez, Edwin Rodríguez, Rigoberto Rivas y el capitán Antony Choco Lozano. La H podría clasificar de forma directa al Mundial 2026 si este jueves vence a Nicaragua y las selecciones de Haití y Costa Rica empatan. De lo contrario, los dirigidos por Reinaldo Rueda buscarán el boleto a la Copa del Mundo enfrentando a los ticos en la última jornada.

