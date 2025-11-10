¡Una belleza! Así está quedando el estadio Camp Nou del Barcelona con su remodelación

Lionel Messi asombró a todos al dejar fotos horas después de haber pasado realizando una visita sorpresa en lo que fue su casa, el Spotify Camp Nou de Barcelona. Se trató de una iniciativa propia del ahora futbolista del Inter de Miami, cuentan las mismas fuentes, que antes de viajar a Alicante para concentrarse con la selección argentina quiso acceder al estadio en el que jugó durante casi dos décadas.