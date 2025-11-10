¡Una belleza! Así está quedando el estadio Camp Nou del Barcelona con su remodelación

El estadio Spotify Camp Nou, casa del FC Barcelona, está en su recta final de remodelación y estas son las imágenes de cómo va quedando el recinto. ¿Será uno de los mejores estadios del mundo?
El Barcelona realizó recientemente una sesión de entrenamiento con 21.795 aficionados en las gradas más de dos años después de que el Camp Nou cerrara las puertas y empezara su remodelación.
La espera ha sido larga. Nada más y nada menos que 894 días han pasado desde aquel lejano Barça-Mallorca que bajó el telón del viejo Camp Nou, la casa azulgrana que tantas noches de gloria había servido.
Un total de 21.795 espectadores se sentaron en la tribuna y el gol sur para disfrutar del entrenamiento a puertas abiertos del primer equipo, que este domingo jugará en Vigo ante Celta.
El estadio, aun en construcción y solamente con dos de los tres anillos habilitados, podrá albergar su primer partido oficial a finales de noviembre siempre y cuando no surjan “imponderables”, como apuntó el mismo Joan Laporta esta semana.
Dos opciones se manejan para el ansiado retorno definitivo al Spotify Camp Nou: la del 22 de noviembre ante Athletic Club o la del 29 de noviembre ante Deportivo Alavés, con especial significado por ser la fecha exacta en la que el club cumplirá 126 años desde su fundación.
Las grúas de construcción se alzaban sobre el horizonte y había enormes agujeros en el nivel superior, pero el equipo de Barcelona y varios miles de aficionados que pagaron finalmente estaban de vuelta en el Camp Nou por primera vez en más de dos años.
Laporta añadió que el regreso al Camp Nou impulsaría las ventas en los días de partido y las oportunidades de merchandising. Comentó que el club espera, aunque no puede garantizar, celebrar un partido con unos 45.000 aficionados en noviembre. No dio una estimación de cuándo estará completamente terminado el estadio con una nueva capacidad de 105.000 asientos.
Barcelona había planeado originalmente volver a jugar partidos en el Camp Nou tan pronto como en noviembre de 2024 para coincidir con el 125 aniversario del club, pero ese plazo se ha retrasado repetidamente. El equipo ha jugado en el Estadio Olímpico de propiedad municipal con 55.000 asientos desde el inicio de la temporada 2023-24.
Lionel Messi asombró a todos al dejar fotos horas después de haber pasado realizando una visita sorpresa en lo que fue su casa, el Spotify Camp Nou de Barcelona. Se trató de una iniciativa propia del ahora futbolista del Inter de Miami, cuentan las mismas fuentes, que antes de viajar a Alicante para concentrarse con la selección argentina quiso acceder al estadio en el que jugó durante casi dos décadas.