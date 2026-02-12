Ciudadanización de las mesas y segunda vuelta toman fuerza en comisión del CN

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional comenzó con los trabajos de revisión para definir las reformas electorales que podrían aplicarse en el proceso de 2029, con el objetivo de identificar los principales cambios que demanda la ciudadanía tras las últimas elecciones. El presidente de la comisión legislativa especial para asuntos electorales, Antonio Rivera Callejas, advirtió que podría renunciar a su cargo si no se alcanzan consensos entre las fuerzas políticas antes del mes de octubre.

“De aquí a octubre, si la comisión no logra consensos con los partidos políticos para aprobarlas es mejor hacerse a un lado y que venga más gente a consensuar”, expresó. El congresista subrayó que algunas reformas requieren aprobación en dos legislaturas por implicar cambios constitucionales. “Tenemos que aprobar aquellas reformas que tienen que ver con la Constitución en dos legislaturas, o sea en dos años”, dijo.

Temas en discusión