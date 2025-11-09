Fracaso total: Costa Rica cae ante Croacia y se despide del Mundial Sub-17

Doha, Qatar.- Costa Rica perdió 3-1 frente a Croacia y se despidió del Mundial sub-17 de Qatar tras terminar en la tercera posición del grupo C por detrás de Senegal y del combinado balcánico. El equipo dirigido por Randall Row necesitaba una victoria amplia para superar a Croacia en la tabla y ocupar la segunda plaza o para sumar cuatro puntos y mantener alguna opción de ser uno de los mejores terceros.

Con un solo punto (el empate que consiguió ante los Emiratos Árabes Unidos), Costa Rica tiene menos que otros terceros como Marruecos, Túnez, Inglaterra, México, Burkina Faso, Paraguay o Arabia Saudí. Cerró su participación en el Mundial de Qatar con un encuentro en el que siempre fue por detrás de Croacia, que se adelantó en el marcador pasada la media hora con un tanto de Kresimir Rados.