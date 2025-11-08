Minnesota clasifica a semifinales tras 22 penaltis y expulsión de Rosales

El portero del Minnesota Dayne St. Claire anotó su pena máxima, la undécima de su equipo, y el meta de los Sounders, Andrew Thomas, falló la suya al rematarla al larguero, lo que entregó el pase de ronda al Minnesota.

Minnesota, Estados Unidos.- Hasta 22 penaltis fueron necesarios este sábado en la tanda final para decidir el Minnesota-Seattle Sounders, que acabó con victoria del conjunto local tras el espectacular 3-3 de los 90 minutos, en el tercer encuentro de la serie al mejor de tres correspondiente a la primera ronda de los 'playoffs' de la MLS.

El encuentro se decidió en la tanda de penaltis tras 90 minutos espectaculares, en los que los Sounders tomaron una doble ventaja, fueron remontados hasta el 3-2 por un Minnesota que se quedó con diez al final de la primera mitad, y consiguieron el definitivo 3-3 en el 87.

El eslovaco Albert Rusnak y Danny Musovski adelantaron 2-0 a los visitantes, pero el argentino Joaquin Pereyra reabrió el encuentro con un golazo espectacular de falta directa.

La expulsión con roja directa al hondureño Joseph Rosales en el minuto 41, por encarar a un rival y darle un cabezazo, pudo complicar notablemente el trabajo de Minnesota, pero el equipo local logró igualmente completar su remontada.

El colombiano Jefferson Díaz fue protagonista con el gol del 2-2 y con la asistencia del 3-2 para la diana de cabeza de Anthony Markanich.

Cuando el estadio Allianz Field se preparaba para celebrar el pase de ronda, Jordan Morris aprovechó una acción confundida en el área de penalti para igualar en el 87 y forzar los penaltis, que estuvieron a la altura de la calidad del juego en el tiempo reglamentario.

Joaquín Pereyra falló el primero de Minnesota y Jordan Morris envió al larguero el segundo de los Sounders.