Luis Vega en la 'H': “La emoción está a tope, estamos a dos pasos de un sueño”

El zaguero, quien ha estado en proceso de recuperación por molestias físicas , aseguró sentirse en plena forma y listo para dar su máximo esfuerzo en el cierre de la fase clasificatoria rumbo al Mundial 2026.

Tegucigalpa, Honduras.- El defensor del Motagua , Luis Vega, habló con confianza y optimismo durante la concentración de la Selección Nacional de Honduras, que se prepara para los cruciales encuentros eliminatorios ante Nicaragua y Costa Rica.

Con madurez, Vega subrayó que la clave será mantener la unión del grupo y transformar las críticas en impulso para el objetivo común.

“Es una etapa de mucho aprendizaje, me he dedicado más a mi persona, al trabajo individual y a mantenerme listo para cualquier reto”, expresó.

El defensor del Motagua también habló sobre su crecimiento personal en los últimos meses, destacando que los momentos difíciles le han servido para fortalecerse.

Vega reconoció que la presión es parte del camino, pero aseguró que el grupo está más motivado que nunca por alcanzar clasificación al Mundial que Honduras no consigue desde hace ocho años.

“Me siento mucho mejor, estoy en altas condiciones para desarrollar mi juego y espero tener la oportunidad de ayudar al equipo”, comentó el jugador, destacando la importancia de llegar al cien por ciento para estos compromisos decisivos.

“Este es un sueño para todo futbolista, representar al país en un Mundial. Estamos listos para dar ese paso”, concluyó.

Concentrado, recuperado y mentalmente preparado, Luis Vega se perfila como una opción importante para el técnico Reinaldo Rueda, en una Selección que buscará cerrar la Ronda Final con determinación y esperanza.

¿Luis, directamente, cómo está el tema de tu situación física?

Creo que es algo que todos lo sabían, he estado jugando partidos en liga con esa lesión, con ese malestar, sí he estado en un proceso de recuperación, creo que voy mejorando significativamente, ya me siento mucho mejor, me siento en altas condiciones para poder desarrollar mi juego y esperamos poder tener la oportunidad.

¿Pero personalmente si le tocara ser titular en estos dos partidos ante Nicaragua y Costa Rica, está al 100%?

Claro, claro que sí, sé que serán partidos muy difíciles, quiero estar de la mejor manera para esos partidos, si el profe me da la confianza creo que estoy listo para desarrollar mi mejor versión que es la que vengo buscando y sin duda poder conseguir el boleto al mundial.

¿Y mentalmente cómo estás? Sabiendo que estás cerca de ir al Mundial

Creo que la emoción siempre está ahí, está a tope, creo que es una bonita oportunidad de dar ese paso importante para la selección que hace 8 años no lo conseguimos, creo que será una oportunidad muy linda que no se va a volver a repetir en un futuro cercano y mentalmente estoy con todas las armas dispuestas para dar mi mejor versión como dije anteriormente.

¿Cómo lo vive el grupo sabiendo que son los últimos dos partidos ya de cara a una posible clasificación al mundial? ¿Sienten presión, motivación? ¿Qué es lo que realmente piensan ustedes?

Claramente está la presión, siempre va a estar. La motivación siempre está a tope, qué más motivaciones necesitamos que estar a dos pasos de un mundial. Creo que es un sueño para todo futbolista representar a su país en un mundial, enfrentarse contra las mejores selecciones del mundo, creo que va a ser una oportunidad muy linda para darnos a conocer nosotros como jugadores, como selección y poder dar ese paso a una mejor etapa.

¿Qué te ha dejado el no haber tenido participación de inicio con el equipo Motagua y las conclusiones que vos sacas en este momento ya en esta etapa tan fundamental que podría marcar tu carrera?

Creo que es una etapa de mucho aprendizaje tanto como profesional como persona, creo que me he dedicado mucho más a mi persona al estar al margen de la opinión pública, creo que el trabajo personal ha sido muy grande y me siento listo para cualquier tipo de reto. Gracias a Dios me ha dado la fortaleza para poder seguir mejorando, para poder seguir aprendiendo, porque de todo lo bueno y lo malo siempre se aprende.

¿Y si te toca esa titularidad o algunos minutos en estos dos encuentros qué Luis veremos en estos dos partidos que son los definitivos?

Creo que el Luis que da seguridad, que sabe manejar bien el balón, manejar bien el juego aéreo. Si Dios lo permite, es el Luis que va al ataque y anota goles. Creo que eso será muy fundamental para mí y estoy preparado para esa oportunidad.

¿Cómo vivís las críticas hacia tu juego? ¿Crees que afectó la eliminación de los equipos hondureños en la Copa Centroamericana?

Creo que la eliminación de ambos equipos fue un golpe duro, no solamente para nosotros como jugadores sino para el fútbol nacional, pero está en nosotros levantarnos, hacer un solo equipo, una sola selección y poder conseguir el objetivo. Sabemos como jugadores que siempre estamos expuestos a críticas, tanto destructivas como constructivas; ya depende de nuestra personalidad y nuestra mentalidad cómo nos las queremos tomar.