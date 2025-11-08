Atlético de Madrid fulmina al Levante con doblete de Griezmann y polémica

Manu avanzó cinco metros hasta llegar al balón sin que nadie lo viese ni pusiese oposición y Oblak tuvo manos blandas en su intervención. (1-1, minuto 21)El Atlético reaccionó bien al gol encajado. Siguió dominando y encerró aún más al Levante. Pudieron anotar Julián y Giuliano y se sucedieron de forma sucesiva los saques de esquina locales. Hasta 13 en la primera mitad.El segundo comenzó con la misma pinta, con el Levante en la cueva y el Atlético botando saques de esquina. Ante la falta de gol, Simeone agitó el banquillo.En el minuto 60, Almada y Griezmann a la hierba. Sorloth y Barrios, el mejor del Atlético en la primera mitad, a la caseta. Baena, que se había pasado toda la primera parte muy fijado en la izquierda, pasó a ocupar el espacio de Barrios.El plan B del entrenador fue mano de santo. No había pasado un minuto cuando Baena filtra un balón a Giuliano por el lado derecho del ataque rojiblanco, el hijo del técnico profundiza más hacia Llorente y éste centra a Griezmann al centro del área. El francés toca su primera pelota y la envía a las mallas (2-1).Griezmann iba a ser el héroe de la tarde. Poco después de que el Levante tuviese una buena ocasión de empatar, el francés firmó el tercero.Tremendo el error en la salida de balón del equipo de Calero. El balón llega a Julián que dispara y el rechace lo envía Griezmann a la portería (3-1. m. 80). Gol y alegría en la grada.Ovación de gala para la leyenda, la figura del partido. Aún se le anuló un tanto por fuera de juego a Carlos Alvarez que terminó por hundir al Levante.