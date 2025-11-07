Adidas presenta nuevas camisetas para sus selecciones en la temporada 2026/2027

Te presentamos las camisetas más bonitas en este lanzamiento. Querrás comprar más de alguna.
La marca deportiva, Adidas, lanzó nuevas camisetas para selecciones y algunas las veremos en el Mundial 2026.
La nueva camiseta local de Catar para la Copa Mundial 2026 mantiene el tradicional color granate, con un diseño minimalista, pero impactante, inspirado en la bandera catarí.
Colombia jugará con una camiseta amarilla vibrante con detalles en azul y rojo que reflejan la bandera colombiana. Además, tendrá un diseño de mariposas que proviene del reconocido escritor Gabriel García Márquez, en su obra maestra "Cien años de soledad".
La selección cafetera aseguró su participación en el United 2026.
En el caso de Costa Rica, la camisa conserva el característico color rojo de la selección, pero incorpora un diseño audaz con un estampado integral que mezcla tonalidades claras y oscuras con un patrón llamativo.
Sin duda que la camiseta que se robó las miradas fue la de Alemania.
Adidas combina la base blanca con los colores de la bandera alemana: negro, rojo y amarillo en un diseño hermoso.
Arabia Saudita. La nueva camiseta local conserva su tradicional color verde de base, pero incorpora un innovador diseño con detalles en tonos púrpura y dorado, brindando una estética refinada y contemporánea al uniforme.
Argelia usará el blanco como indumentaria principal y, a pesar de ser sencillo, es un diseño atractivo por la elegancia.
La selección campeona del mundo, Argentina, también estrenará nueva camiseta en la defensa del título.
Mantiene las famosas rayas verticales blancas y azul cielo del equipo, pero añade un toque fresco con un degradado de color.
Esta belleza será la camiseta de arquero para la selección albiceleste.
Con un rojo distintivo, detalles en amarillo y negro y un patrón de llamas, muchos querrán la nueva camiseta de Bélgica por su diseño.
La camiseta local para la Copa del Mundo 2026 de España combina un cuerpo de color rojo intenso con mangas azul marino oscuro.
Así lució la nueva 'chami' Lamine Yamal en el vídeo promocional.
La selección de Italia, con su característico azul, quiere volver a la gran fiesta del fútbol después de perderse el Mundial 2018 y 2022.
La Nazionale presenta un color azul intenso dominante, resaltado por llamativos motivos gráficos.
Para Japón, el uniforme mantiene el característico azul japonés como tono principal, y su diseño incorpora un innovador patrón gráfico con ondas en el pecho.
México hará un homenaje a una de las camisetas más emblemáticas de la historia del fútbol: el diseño de la Copa del Mundo de 1998 que se utilizó en Francia.
La camiseta que traía la Piedra del Sol Azteca en el pecho es considerada la más vistosa de la Selección mexicana.
Perú no clasificó al Mundial 2026, pero su camiseta acaparó miradas por el nuevo diseño de la franja roja.
Una hermosura la camiseta de Venezula, que lamentablemente no veremos en United 2026.