  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Jugadores hondureños con mayor valor en la historia del fútbol

El volante del Levante, Kervin Arriaga, se ha metido entre los jugadores hondureños que han tenido un gran valor monetario en el mercado.

  • 07 de noviembre de 2025 a las 17:17
Jugadores hondureños con mayor valor en la historia del fútbol
1 de 12

El volante del Levante, Kervin Arriaga, se ha metido entre los jugadores hondureños que han tenido un gran valor monetario en el mercado.
Jugadores hondureños con mayor valor en la historia del fútbol
2 de 12

Luis Palma y Kervin Arriaga están haciendo méritos para que el fútbol hondureños vuelva a tener un nombre en Europa. Desde España han informado la millonaria cifra que tendrá que pagar un equipo por el catracho al Levante si quieren de sus servicios.

Jugadores hondureños con mayor valor en la historia del fútbol
3 de 12

1- Pepe Danvila, máximo accionista del Levante, desveló en diálogo con el portal 'Sin Tregua' que el catracho está valorado en 20 millones de euros.
Jugadores hondureños con mayor valor en la historia del fútbol
4 de 12

2- En enero del 2010, jugando para el Tottenham, Wilson Palacios llegó a tener un valor de mercado de 16 millones de euros, según Transfermarkt. Palacios era el jugador hondureño que más ha llegado a costar en la historia.
Jugadores hondureños con mayor valor en la historia del fútbol
5 de 12

3- En agosto del 2007, David Suazo llegó a costar 15 millones de euros y vistiendo la camiseta del Inter de Milán
Jugadores hondureños con mayor valor en la historia del fútbol
6 de 12

4- En febrero del 2022, estando en el Girondins de Burdeos de Francia, Alberth Elis llegó a costar 6.5 millones de euros.
Jugadores hondureños con mayor valor en la historia del fútbol
7 de 12

5- Vistiendo la camiseta del Anderlecht, Andy Najar llegó a costar 6 millones de euros en abril del 2016. En su momento pudo irse a España o Inglaterra, pero las lesiones lo limitaron.
Jugadores hondureños con mayor valor en la historia del fútbol
8 de 12

6- Vistiendo la camiseta del Wigan, Maynor Figueroa llegó a valer 5.5 millones de euros en agosto del 2010.
Jugadores hondureños con mayor valor en la historia del fútbol
9 de 12

7- En julio del 2011, Emilio Izaguirre tuvo su valor más alto que fue de 4.5 millones de euros jugando para el Celtic de Escocia.
Jugadores hondureños con mayor valor en la historia del fútbol
10 de 12

8- Luis Palma, ahora en el Lech Poznán de Grecia, llegó a costar 4.5 millones de euros en diciembre del 2023 jugando para el Celtic de Escocia.
Jugadores hondureños con mayor valor en la historia del fútbol
11 de 12

9- Antony “Choco” Lozano, en diciembre del 2021, tuvo un costo de 4 millones de euros cuando estaba en el Cádiz de España.
Jugadores hondureños con mayor valor en la historia del fútbol
12 de 12

10- Julio César “Rambo” de León, en junio del 2008, tuvo su costo más alto que fue de 3.5 millones de euros jugando para Genoa.
Cargar más fotos