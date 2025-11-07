  1. Inicio
Motagua cambia de estadio para partido ante Choloma

El Motagua no jugará su partido como local en el estadio Nacional, se mueve de la capital a otra sede

  • 07 de noviembre de 2025 a las 15:09
Motagua llega a este encuentro luego de derrotar al Victoria.

 Foto: Emilio Flores

Tegucigalpa, Honduras.- El Fútbol Club Motagua ha comunicado que su juego como local que corresponde a la jornada 19 del torneo Apertura de la Liga Nacional que será ante el CD Choloma, cambia de escenario deportivo.

Dicho encuentro estaba programado para que se realizara en el estadio Nacional de Tegucigalpa, casa de los azules, lugar donde juegan sus partidos como local.

Pero esta vez se trasladarán a tierras olanchanas, precisamente a Juticalpa, a la cancha del estadio Juan Ramón Brevé para enfrentarse ante el conjunto 'maquilero'.

"El Fútbol Club Motagua informa a su noble afición y público en general que el encuentro frente al Club Deportivo Choloma, programado para jugarse este domingo en el estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa, se llevará a cabo el nueve de noviembre en el estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa, Olancho, a las 5:15 de la tarde", dice una parte de la nota compartida por el conjunto azul.

También se detalló la razón por la que se ha realizado el cambio de escenario deportivo para este partido.

"Motiva el cambio de escenario que la Comisión Nacional de Deportes, Educación, Física y Recreación de Honduras hace trabajos de remodelación en el estadio Chelato Uclés", explicó.

El Motagua llega a este encuentro luego de triunfar sobre el Victoria y de no poder clasificar a la Copa de Campeones de la Concacaf. Marchan en el quinto puesto del torneo local con 22 unidades, a 15 del líder que es Olimpia.

Datos del partido
Hora: 5:15 PM
Estadio: Juan Ramón Brevé
Día: Domingo 09 de noviembre

Cuarteta arbitral
Árbitro: Nelson Salgado
Línea 1: Manuel Aguilar
Línea 2: Jafeth Godoy
Cuarto árbitro: Melvin Matamoros
Asesor: Wilson Matute

