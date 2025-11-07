  1. Inicio
Jugadores se unen antes de tiempo a selección de Honduras y otro ya se recuperó

La selección de Honduras realizó entreno pensando en los partidos de eliminatoria ante Nicaragua y Costa Rica por el cierre de la fase final rumbo a United 2026

  • 07 de noviembre de 2025 a las 18:26
 Foto: Estalin Irias
La Selección Nacional de Honduras continúa con los trabajos para los dos últimos partidos de la fase final de la eliminatoria rumbo al Mundial United 2026.
La 'Bicolor' que comanda Reinaldo Rueda primero visita a su similar de Nicaragua y luego de igual forma a Costa Rica.
Honduras se enfrenta el jueves 13 ante Nicaragua en Managua, partido en el que se puede asegurar el boleto al Mundial o el que también se puede complicar.
La 'H' tiene que derrotar a Nicaragua, así llega a 11 unidades y si Costa Rica no derrota a Haití, está definido ese cupo al Mundial para los de Rueda.
De ser todo diferente, Honduras cae en Managua y los ticos triunfan, se pierde el primer lugar y Costa Rica se pone como líder arriba con un punto.
Por lo tanto en este cierre de eliminatoria, Honduras se juega ese boleto a la fiesta del fútbol en los Estados Unidos, México y Canadá.
Los jugadores convocados de la Liga Nacional ya están concentrados desde el miércoles en Tegucigalpa.
Jugadores del Olimpia, Motagua, Real España, Marathón, UPN, entre otros, ya están concentrados. Jorge Álvarez se resuperó de una gripe que tenía y entrenó con normalidad.
Entre las novedades de este grupo fue ver a Carlos Pineda y Getsel Mondes, los únicos legionarios que ya se incorporaron al grupo.

El equipo la ha pasado bien, han entrenado en donde también hubo momentos para las risas.
El grupo de porteros de la H para el cierre de la eliminatoria, Edrick Menjívar es el que ha venido siendo titular.
Honduras buscará ese boleto al cuarto mundial en la historia para los catrachos, no será fácil pero es posible.
