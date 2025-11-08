Así van los avances del estadio Nacional ya con el moderno techado

El estadio Nacional de Tegucigalpa sigue recibiendo mejoras en el tendido de populares, la cual ahora toda el área será techada.
El estadio Nacional de Tegucigalpa sigue recibiendo mejoras, esta vez los trabajos están enfocados en el techado de la parte de populares.
Los trabajos comenzaron con el terreno de las acciones, la última fue el cambio de gradería en el tendido de populares.
Por estos trabajos que se realizan en el escenario deportivo, el encuentro de la jornada 19 entre Motagua y Juticalpa cambió de sede, ahora será en el Juan Ramón Brevé.
Así ha quedado la gradería nueva del estadio Nacional, ahora solo falta que se pinte toda esta zona.
Estas son las columnas que sostendrán el techo que se colocará en el histórico estadio Nacional de la capital de la república.
Con gruas se ha estado trabajando dentro del estadio para avanzar con los trabajos del techado en esta zona del escenario deportivo.
El estadio Nacional se ha convertido en la casa de la Selección de Honduras, en esta eliminatoria rumbo a United 2026 se han jugado la mayoría de partidos.
También se enumeraron los trabajos recientes en las graderías y la zona donde se colocará el nuevo techo en el sector de Sol Centro.
Entre las obras más importantes figuran las nuevas gradas de acceso que mejorarán la entrada del público.
Además, se están instalando pasamanos en diferentes sectores para brindar mayor seguridad y comodidad a los aficionados.
Condepor informó que el armado de los trabes que sostendrán la nueva cubierta avanza de manera constante. Se prevé que, después de la fecha FIFA de noviembre, el Chelato Uclés vuelva a abrir sus puertas para partidos de la Liga Nacional.