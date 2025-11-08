  1. Inicio
Olancho FC rompe con Ángel Villatoro: "Hemos decidido separarlo del equipo"

El equipo olanchano separó a Villatoro del equipo y el jugador se queda sin club a instancias de terminar la primera vuelta de la liga nacional

  • 08 de noviembre de 2025 a las 12:17
Olancho FC rompe con Ángel Villatoro: Hemos decidido separarlo del equipo

Según el comunicado del equipo, la separación es por un tema disciplinario.

 Foto: Cortesía

Olancho, Honduras.- ¡Vaya sorpresa! Con un futuro prometedor en el fútbol de Honduras producto de un despegue prematuro, su futuro se mira lejos de la Liga Nacional.

Ángel Villatoro sorpresivamente ya no tiene equipo en lo que resta del 2025 en la primera división de Honduras luego de un sorpresivo comunicado emitido por Olancho FC.

"Después de recibir un informa técnico y disciplinario relacionado con el jugador Ángel Villatoro, y tras un análisis conjunto de nuestro departamento legal, cuerpo técnico y junta directiva, se ha tomado la decisión de separar del equipo de primera división al mencionado jugador, a partir de la fecha", expresaron en sus redes sociales.

El Bebote, de 20 años de edad, se estrenó a lo grande en el 2023 con apenas 17 años y compartiendo dupla con Agustín Auzmendi en los Potros. Incluso, destrozó al Olimpia en Tegucigalpa con un gol.

Mediante redes sociales, los Potros informó a su afición sobre la determinación.

 (Foto: Olancho FC)

El interés del León y de Motagua fue notorio por adquirir al joven delantero, sin embargo Olancho FC vio un tremendo potencial e hizo todo lo posible por colocarlo en el extranjero.

Ángel Villatoro fue a realizar pruebas a Italia y además en Uruguay, en el país sudamericano lo intentaron ubicar en las inferiores del Nacional, pero sin éxito.

En el presente torneo Apertura solamente tuvo participación en 4 encuentros, acumulando un total de 49 minutos bajo el mando de Reynaldo Tilguath. Sin anotar.

Ahora, lo que queda del 2025 lo vivirá lejos de las canchas profesionales a la espera de llenar los ojos en un club de la Liga Nacional de Honduras.

Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.

