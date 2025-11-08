Olancho FC rompe con Ángel Villatoro: "Hemos decidido separarlo del equipo"

Olancho, Honduras.- ¡Vaya sorpresa! Con un futuro prometedor en el fútbol de Honduras producto de un despegue prematuro, su futuro se mira lejos de la Liga Nacional. Ángel Villatoro sorpresivamente ya no tiene equipo en lo que resta del 2025 en la primera división de Honduras luego de un sorpresivo comunicado emitido por Olancho FC.

"Después de recibir un informa técnico y disciplinario relacionado con el jugador Ángel Villatoro, y tras un análisis conjunto de nuestro departamento legal, cuerpo técnico y junta directiva, se ha tomado la decisión de separar del equipo de primera división al mencionado jugador, a partir de la fecha", expresaron en sus redes sociales. El Bebote, de 20 años de edad, se estrenó a lo grande en el 2023 con apenas 17 años y compartiendo dupla con Agustín Auzmendi en los Potros. Incluso, destrozó al Olimpia en Tegucigalpa con un gol.

El interés del León y de Motagua fue notorio por adquirir al joven delantero, sin embargo Olancho FC vio un tremendo potencial e hizo todo lo posible por colocarlo en el extranjero. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Ángel Villatoro fue a realizar pruebas a Italia y además en Uruguay, en el país sudamericano lo intentaron ubicar en las inferiores del Nacional, pero sin éxito.