Profesores de Derecho y Ciencias Sociales impugnan reformas al reglamento del Inpreunah

Tegucigalpa, Honduras.- Profesores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) presentaron ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso de impugnación contra las reformas recién aprobadas al reglamento del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH (Inpreunah).

La acción judicial hecha este jueves por representantes del claustro de profesores de las Facultades de Ciencias Sociales y de Derecho fue presentada ante la Sala de lo Laboral- Contencioso Administrativo.

La medida surge luego de que en 2025 las autoridades del Inpreunah aprobarán las reformas al reglamento del instituto de previsión, las cuales fueron publicadas el 23 de enero de 2026.