Profesores de Derecho y Ciencias Sociales impugnan reformas al reglamento del Inpreunah

El Claustro de Profesores de ambas Facultades presentó este jueves ante la CSJ un recurso de impugnación contra las reformas al reglamento del instituto de previsión

  • Actualizado: 05 de marzo de 2026 a las 15:05
El claustro de profesores de la Facultad de Derecho de la UNAH presentaron ante la Corte Suprema de Justicia el recurso de impugnación.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Profesores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) presentaron ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso de impugnación contra las reformas recién aprobadas al reglamento del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH (Inpreunah).

La acción judicial hecha este jueves por representantes del claustro de profesores de las Facultades de Ciencias Sociales y de Derecho fue presentada ante la Sala de lo Laboral- Contencioso Administrativo.

La medida surge luego de que en 2025 las autoridades del Inpreunah aprobarán las reformas al reglamento del instituto de previsión, las cuales fueron publicadas el 23 de enero de 2026.

Los denunciantes sostienen que los cambios vulneran principios constitucionales.

El abogado y catedrático Hernán Ludovico Hernández y demás representantes del claustro de docentes explicaron que los derechos sociales deben ser siempre progresivos.

Argumentan que las reformas constituyen una “regresión de derechos”, lo cual está prohibido por la Constitución y tratados internacionales.

El claustro de profesores de Ciencias Sociales de la UNAH firmaron el documento que fue presentado este jueves ante la CSJ.

 (Foto: Cortesía)

La impugnación señala que hubo una disminución directa en los porcentajes destinados a las pensiones por invalidez, vejez y muerte (IVM), así como en la pensión por viudez.

Los demandantes enfatizaron que estas medidas afectan a toda la comunidad afiliada al instituto, limitando los beneficios sociales que ya habían sido adquiridos por los trabajadores universitarios.

Sergio Mejía, presidente del claustro de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la máxima casa de estudios, destacó que esta postura es compartida por diversos sectores de la universidad que consideran que el Estado debe mantener y mejorar las condiciones de previsión social en lugar de reducirlas.

La comunidad universitaria espera que el Poder Judicial revise la legalidad de estas reformas y ordene su nulidad para proteger los fondos y beneficios de jubilación de miles de empleados del alma mater.

Redacción web
David Zapata
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Con más de 7 años de experiencia en coberturas a nivel nacional, con amplio conocimiento en temas del ramo de la Educación y cambio climático.

