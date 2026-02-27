Motorizadas reforzarán seguridad en terminales de buses de la UNAH

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Policía Nacional informaron que desplegarán motorizadas en las terminales de buses y cercanías de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) como parte de una estrategia para brindar seguridad a la población estudiantil.

El comisionado Juan Francisco Turcios, en su condición de Director Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), informó que, como parte de acuerdos entre autoridades de la UNAH y policiales, “se dispondrán de motorizadas en las terminales así como en las cercanías de Ciudad Universitaria”.

Las autoridades de la UNAH y Policía Nacional se reunieron este viernes para implementar estrategias y dar seguridad en el transporte que utilizan para llegar a la máxima casa de estudios del país.

“Como Policía Nacional le damos un gran valor y por eso los estamos apoyando en estas acciones”, destacó el comisionado.