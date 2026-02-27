  1. Inicio
Motorizadas reforzarán seguridad en terminales de buses de la UNAH

Autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y Policía Nacional se reunieron para buscar estrategias y dar seguridad a los estudiantes

La UNAH dispone de una flota de buses ejecutivos para movilizar de forma gratuita a sus estudiantes.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Policía Nacional informaron que desplegarán motorizadas en las terminales de buses y cercanías de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) como parte de una estrategia para brindar seguridad a la población estudiantil.

El comisionado Juan Francisco Turcios, en su condición de Director Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), informó que, como parte de acuerdos entre autoridades de la UNAH y policiales, “se dispondrán de motorizadas en las terminales así como en las cercanías de Ciudad Universitaria”.

Las autoridades de la UNAH y Policía Nacional se reunieron este viernes para implementar estrategias y dar seguridad en el transporte que utilizan para llegar a la máxima casa de estudios del país.

“Como Policía Nacional le damos un gran valor y por eso los estamos apoyando en estas acciones”, destacó el comisionado.

Refuerzan seguridad en la UNAH tras denuncias de asalto

“El servicio ha venido funcionando de buena manera, pero el acompañamiento de la Policía es fundamental para garantizar que el servicio en los diferentes puntos pueda contar con la seguridad que garantice que los estudiantes se sientan cómodos”, detalló Mario Barahona, de la Dirección de Comunicación Estratégica de la UNAH.

Los estudiantes que hacen uso de las unidades de transporte público con frecuencia son víctimas de la delincuencia debido a que se registran asaltos, especialmente en el corredor del anillo periférico y el bulevar Fuerzas Armadas.

Las autoridades universitarias han implementado al menos diez rutas de buses para el traslado de los estudiantes hasta Ciudad Universitaria en diferentes puntos de la capital desde horas tempranas del días hasta horas de la noche.

El servicio de transporte es completamente gratis para los estudiantes que cursan las diferentes carreras en Tegucigalpa de forma presencial.

Se pretende extender el servicio a las principales ciudades donde funciona la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, como San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca.

¿Cuáles serán las estrategias para fortalecer la seguridad en la UNAH?

