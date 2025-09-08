  1. Inicio
Buses gratuitos de la UNAH ya están en circulación en la capital

Las unidades, que comenzaron a operar en horas de la madrugada con resguardo de la Policía Militar, generan altas expectativas entre los universitarios que se trasladan a Ciudad Universitaria.

  • 08 de septiembre de 2025 a las 07:01
1 de 12

Puntuales y con resguardo de la Policía Militar, fueron captados la madrugada de este lunes los primeros buses gratuitos de la UNAH en distintos puntos de la capital que hoy inició su operación. Así inició la jornada que genera expectativas entre los estudiantes de ciudad universitaria.

 Foto: Redes sociales/EL HERALDO.
2 de 12

Las distintas rutas iniciaron con su primer recorrido a las 6 de la mañana, de este lunes 8 de septiembre, apostándose en puntos ya establecidos con anticipación.

3 de 12

El personal encargado de las unidades de transporte y los elementos policiales se reunieron en horas de la madrugada para afinar detalles y arrancar con la iniciativa que beneficia a unos 6,000 universitarios.
4 de 12

Son un total de 10 rutas distribuido en puntos periféricos de la ciudad con el propósito de acercar al estudiante a la UNAH de manera segura.

5 de 12

Las unidades están completamente identificadas con stickers en la parte superior frontal y en algunas de las ventanillas laterales.
6 de 12

Adicionalmente, cada unidad de transporte lleva asignado un elemento de la Policía Militar.

7 de 12

Cada bus lleva el número de la ruta asignada en la parte frontal, con lo que los estudiantes podrán fácilmente identificar qué unidad tomar de acuerdo a la zona a la que asisten.
8 de 12

En la imagen el bus asignado a la ruta Kennedy y su estación es frente a supermercado Paiz de donde saldrá a las 6 a.m., a las 9 a.m. 12 m., y 3 p.m.
9 de 12

Este es el proyecto piloto de transporte gratuito para estudiantes de Ciudad Universitaria, que busca implementarse en otras ciudades.

10 de 12

La iniciativa es parte del programa “Mi Bienestar”, que contempla tres componentes: alimentos, transporte y becas para útiles escolares.
11 de 12

Son un total de 26 autobuses tipo Coaster, equipados con aire acondicionado, sistema de GPS y seguro contra accidentes.
12 de 12

Esta es la primera imagen desde el interior de uno de los buses que ya movilizó a estudiantes a la UNAH.
