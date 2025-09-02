¿Cuáles son las rutas que recorrerá el transporte gratis de la UNAH en Tegucigalpa?

Tegucigalpa, Honduras.- La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) reveló las rutas que cubrirán los autobuses destinados a beneficiar a miles de estudiantes de Ciudad Universitaria.
Durante los actos solemnes del Día de la Bandera, las autoridades de la máxima casa de estudios lanzaron el programa Mi Bienestar, cuyo objetivo es brindar varios servicios gratuitos a la población estudiantil, entre ellos el traslado seguro a sus hogares.
El servicio de transporte comenzará a operar el lunes 8 de septiembre, fecha en que inician las clases para los estudiantes de los tres periodos académicos.
El vicerrector de Orientación y Asuntos Estudiantiles (VOAE), Mario Arístides Contreras, detalló que inicialmente se beneficiará a unos 6,000 estudiantes de Ciudad Universitaria mediante 26 unidades tipo Coaster, con capacidad para 25 a 30 personas sentadas. Estas estarán equipadas con aire acondicionado, sistema GPS y seguro contra accidentes, además contarán con el acompañamiento de elementos de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad de los usuarios.
“Estaremos iniciando este servicio de transporte gratuito en Tegucigalpa, para Ciudad Universitaria, pero lo que se pretende es evaluar su funcionamiento para posteriormente implementarlo a nivel nacional a partir del 2026”, expresó.
Según lo informado, el recorrido se realizará desde las 6:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche, con estaciones denominadas UNAH Puma, establecidas para transportar a los universitarios desde y hacia los siguientes destinos. Para abordar, los estudiantes deberán presentar su carné universitario y la respectiva forma 003.
Las primeras rutas de los buses de la UNAH serán:
Las Casitas
Gasolinera Cerro Grande, zona 4
El Manchén
Estadio Emilio Larach
Hato de Enmedio
Villa Nueva
Nueva Suyapa
Arturo Quezada
La Era
Flor del Campo
Villa Olímpica
San Miguel
Los Pinos
Residencial Honduras
Las Palmas
El Bosque
La Torocagua
3 de Mayo
Centroamérica Oeste
El programa Mi Bienestar brindará servicios de alimentación, transporte y útiles escolares a cerca de 35,000 jóvenes a nivel nacional.
Este mes la iniciativa arrancó en el campus de Ciudad Universitaria, donde 1,400 estudiantes serán beneficiados con alimentación escolar.
Asimismo, las autoridades universitarias explicaron que se otorgará un estipendio mensual de 1,500 lempiras durante tres meses, dinero que podrá ser utilizado en el comedor universitario y en el café ubicado en el edificio 1847.
Por otra parte, el beneficio para útiles y libros contempla un apoyo económico único de 1,500 lempiras para aproximadamente 1,000 estudiantes.