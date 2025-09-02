¿Cuáles son las rutas que recorrerá el transporte gratis de la UNAH en Tegucigalpa?

Tegucigalpa, Honduras.- La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) reveló las rutas que cubrirán los autobuses destinados a beneficiar a miles de estudiantes de Ciudad Universitaria. Durante los actos solemnes del Día de la Bandera, las autoridades de la máxima casa de estudios lanzaron el programa Mi Bienestar, cuyo objetivo es brindar varios servicios gratuitos a la población estudiantil, entre ellos el traslado seguro a sus hogares.

El servicio de transporte comenzará a operar el lunes 8 de septiembre, fecha en que inician las clases para los estudiantes de los tres periodos académicos. El vicerrector de Orientación y Asuntos Estudiantiles (VOAE), Mario Arístides Contreras, detalló que inicialmente se beneficiará a unos 6,000 estudiantes de Ciudad Universitaria mediante 26 unidades tipo Coaster, con capacidad para 25 a 30 personas sentadas. Estas estarán equipadas con aire acondicionado, sistema GPS y seguro contra accidentes, además contarán con el acompañamiento de elementos de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad de los usuarios. "Estaremos iniciando este servicio de transporte gratuito en Tegucigalpa, para Ciudad Universitaria, pero lo que se pretende es evaluar su funcionamiento para posteriormente implementarlo a nivel nacional a partir del 2026", expresó.