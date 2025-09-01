Ingreso de humedad en Honduras dejará lluvias débiles este martes 2 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- Este martes -2 de septiembre- se mantendrán condiciones secas durante las horas de la mañana en gran parte del territorio, informó Mario Centeno, pronosticador del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco.

El especialista explicó que en el transcurso de la tarde se prevé el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe. Esa condición estará generando precipitaciones débiles y aisladas sobre las regiones norte, centro y oriente.

“También la brisa del océano Pacífico estará generando precipitaciones débiles dispersas para las regiones occidente, sur occidente y sur”, detalló Centeno.

En cuanto a las condiciones marítimas, el pronóstico señala que el oleaje en el Caribe será de entre uno y tres pies, mientras que en el golfo de Fonseca alcanzará de dos a cuatro pies de altura.