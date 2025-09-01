Ingreso de humedad en Honduras dejará lluvias débiles este martes 2 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- Este martes -2 de septiembre- se mantendrán condiciones secas durante las horas de la mañana en gran parte del territorio, informó Mario Centeno, pronosticador del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco.
El especialista explicó que en el transcurso de la tarde se prevé el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe. Esa condición estará generando precipitaciones débiles y aisladas sobre las regiones norte, centro y oriente.
“También la brisa del océano Pacífico estará generando precipitaciones débiles dispersas para las regiones occidente, sur occidente y sur”, detalló Centeno.
En cuanto a las condiciones marítimas, el pronóstico señala que el oleaje en el Caribe será de entre uno y tres pies, mientras que en el golfo de Fonseca alcanzará de dos a cuatro pies de altura.
Temperaturas
Respecto a las temperaturas, el meteorólogo indicó que Tegucigalpa registrará una máxima de 30 y mínima de 18 grados Celsius. En la región central, la máxima será de 33 y la mínima de 19.
La región insular tendrá una máxima de 32 y mínima de 26 grados, mientras que el norte alcanzará hasta 34 de máxima y 25 de mínima.
En la zona oriental se pronostica una máxima de 33 y mínima de 18, y para la región sur las temperaturas oscilarán entre los 36 de máxima y 25 de mínima.
El occidente del país registrará una máxima de 32 grados y una mínima de 15, siendo esta la temperatura más baja prevista para la jornada.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado semiautomáticamente con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).