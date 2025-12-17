Distrito Central figura entre los municipios con más niños en situación de calle

Tegucigalpa, Honduras.- El Distrito Central se encuentra entre los municipios del país con mayor número de niños en situación de calle, una problemática visible a diario en semáforos, puentes, parques, mercados y aceras de Tegucigalpa y Comayagüela.

Al transitar por distintos espacios públicos de la capital hondureña, es común encontrar a menores en condiciones de alta vulnerabilidad. Algunos duermen en cajas de cartón, a la intemperie, intentando resguardarse del sereno, el frío y de los múltiples riesgos que enfrentan a corta edad, lo que los convierte en víctimas silenciosas del abandono.

Estos escenarios se repiten diariamente en ambas ciudades, como una realidad que muchas veces pasa inadvertida ante la mirada de los capitalinos, quienes continúan con su rutina sin mayor sensibilidad frente al problema.

Aunque las cifras oficiales han variado con el paso de los años, la situación que se vive en las calles revela que el fenómeno no ha disminuido.

De acuerdo con Cándida María Sauceda, directora de Casa Alianza, actualmente no existe un dato exacto sobre la cantidad de niños en situación de calle, debido a que se está realizando un nuevo censo nacional.

No obstante, las últimas cifras manejadas por la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) indican que más de 20,000 niños viven o trabajan en las calles a nivel nacional, una cifra que, lejos de reflejar una reducción, podría estar subestimada.