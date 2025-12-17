Distrito Central figura entre los municipios con más niños en situación de calle

Acceso con registro
Tegucigalpa, Honduras.- El Distrito Central se encuentra entre los municipios del país con mayor número de niños en situación de calle, una problemática visible a diario en semáforos, puentes, parques, mercados y aceras de Tegucigalpa y Comayagüela.
Al transitar por distintos espacios públicos de la capital hondureña, es común encontrar a menores en condiciones de alta vulnerabilidad. Algunos duermen en cajas de cartón, a la intemperie, intentando resguardarse del sereno, el frío y de los múltiples riesgos que enfrentan a corta edad, lo que los convierte en víctimas silenciosas del abandono.
Estos escenarios se repiten diariamente en ambas ciudades, como una realidad que muchas veces pasa inadvertida ante la mirada de los capitalinos, quienes continúan con su rutina sin mayor sensibilidad frente al problema.
Aunque las cifras oficiales han variado con el paso de los años, la situación que se vive en las calles revela que el fenómeno no ha disminuido.
De acuerdo con Cándida María Sauceda, directora de Casa Alianza, actualmente no existe un dato exacto sobre la cantidad de niños en situación de calle, debido a que se está realizando un nuevo censo nacional.
No obstante, las últimas cifras manejadas por la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) indican que más de 20,000 niños viven o trabajan en las calles a nivel nacional, una cifra que, lejos de reflejar una reducción, podría estar subestimada.
Sauceda recordó que en años anteriores se hablaba de unos 16,000 menores, pero la realidad actual apunta a un incremento sostenido. “No creemos que haya una disminución. Por eso iniciamos un censo, porque necesitamos datos reales y actualizados que nos permitan dimensionar el problema”, explicó.
En cuanto al Distrito Central, una de las zonas con mayor concentración de esta población, la directora señaló que aún no se cuenta con un número específico.
El proceso de levantamiento de información comenzó en Francisco Morazán y Cortés, departamentos que concentran la mayor densidad poblacional y donde la presencia de niños en situación de calle es más evidente.
“Hemos observado que hay más niños en parques, calles y alrededores de restaurantes, especialmente por la presencia de turistas”, detalló Sauceda.
Frente a esta realidad, Casa Alianza atiende anualmente a alrededor de 2,250 niños a través de distintos programas. La organización cuenta con dos espacios principales: uno con capacidad para 75 niños y otro para 25 niñas, sumando un total de 100 menores bajo resguardo permanente.
Casa Alianza también trabaja con niños migrantes deportados, desarrolla programas comunitarios de prevención y brinda seguimiento a menores ya reintegrados a sus hogares.
Solo en Tegucigalpa, más de 1,500 niños reciben algún tipo de atención cada año, mientras que el trabajo también se extiende a San Pedro Sula.
La directora explicó que hay dos tipos de niños vulnerables: el “niño de la calle” y el “niño en la calle”. El primero vive permanentemente en la calle, duerme en cartones y carece de un hogar, mientras que el segundo trabaja en las calles, pero regresa a su casa y trabaja muchas veces por obligación familiar.
La atención que brinda Casa Alianza se enfoca principalmente en niños y adolescentes entre los 12 y 18 años, una etapa considerada especialmente vulnerable. Algunos ingresan a los programas a los 14, 15 o 16 años y permanecen hasta completar sus estudios o lograr una reintegración familiar segura.
La directora señaló que el mayor número de niños en situación de calle se observa entre los 12 y 14 años, una edad crítica en la que la falta de oportunidades, el abandono y la pobreza empujan a muchos a sobrevivir en las calles.