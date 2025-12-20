Fichajes: Barcelona perdería crack, futuro de Guardiola y movimiento en Real Madrid

Barcelona y Real Madrid presentan movimientos. Estas son las últimas noticias sobre el mercado de fichajes en Europa.
Fabrizio Romano informa que Leverkusen y City llegaron a un entente para finalizar el contrato de préstamo del argentino, Echeverrí, en enero y formalizar una nueva cesión, esta vez al Girona.
El futuro de Paulo Dybala en la Roma se encuentra totalmente en el aire, marcado por su irregular estado de forma y la escasa continuidad sobre el césped. En este contexto, Boca Juniors estaría dispuesto a mover ficha para acercarse al delantero argentino.
Vincent Seger Ibrahimovic (17) , hijo de Zlatan, ha firmado su primer contrato profesional con el Milan, según ha anunciado el club lombardo.
Vincent pasó el comienzo de su carrera en la academia del Hammarby, pero en 2022 se mudó a Milán para jugar en su homólogo milanés
Mundo Deportivo: Marcus Rashford está convenciendo en el FC Barcelona con sus actuaciones y a día de hoy está más cerca de quedarse que de irse. Por el delantero inglés, cedido por el Manchester United, el club azulgrana debe aplicar su cláusula de compra, fijada para el próximo verano en 30 millones de euros
Barcelona quiere renovar a Flick. Hansi Flick tiene contrato con el Barça hasta junio de 2027, pero podría estar más tiempo en el banquillo azulgrana. El técnico alemán renovó el pasado 21 de mayo por una temporada más, pero en la entidad azulgrana están interesados en que firme por otro año, tal y como avanzó el diario Bild este jueves.
los responsables del club azulgrana le trasladaron al agente del entrenador su interés en que renueve por un año más su contrato, hasta junio de 2028.
El entrenador italiano Davide Ancelotti, hijo del seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, ha dejado su cargo como entrenador del Botafogo tras apenas cinco meses en el banquillo. Davide hará colaboración con su padre Carlo para preparar el Mundial de 2026 con Brasil mientras prepara su próximo destino como entrenador, que según varios medios sería en Europa.
Enzo Maresca ha hablado este viernes y ha desmentido los rumores clasificándolos como "pura especulación": "No me afecta para nada porque sé que es 100 % especulación y en este momento no tengo tiempo para estas cosas. Lo primero de todo porque tengo contrato con el Chelsea hasta 2029 y mi mente está en este club y estoy orgulloso de estar aquí, pero de nuevo, es sólo especulación.
Pep Guardiola no despeja las dudas sobre su futuro. El técnico del Manchester City fue preguntado por su futuro en la previa del partido de Premier que jugará su equipo ante el West Ham. El catalán dejó todas las opciones abiertas: "¡Aquí estoy! ¿Qué va a pasar? ¡Quién sabe! ¿Quién sabe?".
El Real Madrid mejorará el contrato de Víctor Valdepeñas. El canterano, de 19 años, va a ver incrementada su ficha por su buen rendimiento. Esta subida de sueldo ya estaba prevista incluso antes de su debut el pasado domingo en Mendizorroza, ante el Alavés.
No se moverá del club blanco, sin embargo, el número de años del contrato, que se extiende hasta el 2029
El futbolista del Liverpool, Curtis Jones, ha explicado a 'Sky Sports' que Mo Salah pidió perdón a sus compañeros tras la 'batalla' con el club.
"Se disculpó con nosotros y dijo:... Si he afectado a alguien o les he hecho sentir de alguna manera, les pido disculpas. Así es él. Era exactamente el mismo Mo, tenía una gran sonrisa y todos eran iguales con él", comentó.
En Real Madrid están caliente las cosas, no solo por lo del fútbol sino por los movimientos en el mercado de fichajes que inicia en enero. Xabi Alonso no cuenta con él y ya tiene equipo.
Se trata de Endrick (19), quien saldrá cedido, este próximo mes de enero del Real Madrid. Su próximo destino es el Olympique de Lyon, con quien ya lo tiene todo pactado desde hace tiempo. L'Equipe asegura que esta semana se han intensificado los contactos y que las dos partes confían en que la operación se cierre dentro de pocos días