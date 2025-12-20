Fichajes: Barcelona perdería crack, futuro de Guardiola y movimiento en Real Madrid

Enzo Maresca ha hablado este viernes y ha desmentido los rumores clasificándolos como "pura especulación": "No me afecta para nada porque sé que es 100 % especulación y en este momento no tengo tiempo para estas cosas. Lo primero de todo porque tengo contrato con el Chelsea hasta 2029 y mi mente está en este club y estoy orgulloso de estar aquí, pero de nuevo, es sólo especulación.