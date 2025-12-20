Ex técnico de Cristiano Ronaldo será el nuevo DT del Levante de Kervin Arriaga

Castro, formado en la cantera del Benfica, dirigió hasta hace unos días al Nantes, equipo que ahora es penúltimo de la liga francesa y al que llegó el pasado verano. Antes, este entrenador de 45 años también dirigió al Dunkerque

Valencia, España .- El Levante anunció este sábado, tras el empate ante la Real Sociedad (1-1), la llegada al banquillo del portugués Luis Castro, que firma un contrato hasta junio de 2027.

Además, el Levante añadió que Vicente Iborra seguirá en el cuerpo técnico del Levante, mientras que Álvaro del Moral regresará al filial tras haber dirigido ambos al equipo valenciano los últimos cuatro partidos oficiales.

El equipo de Kervin Arriaga la pasa mal, llega con una racha de cinco partidos sin poder ganar y eso le afecta en la tabla ya que es último con 10 puntos en 16 fechas.

El portugués Luis Castro se estrenará en el banquillo del Levante en la visita ante el Sevilla siempre por LaLiga de España. Antes comandó equipos como el Porto, RioAve, Chaves, Vitoria Guimaraes de su país.

También al Shakhtar Donetsk de Ucrania, Al-Duhail de Qatar, Botafogo y Gremio de Brasil, Al Nassr de Arabia Saudita y Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos.

Cabe destacar que Luis Castro dirigió a Cristiano Ronaldo en su paso por el banquillo del Al-Nassr.